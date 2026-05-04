ETV Bharat / state

जयपुर: डीपीसी और नई भर्तियों में आरक्षण में असमानता का आरोप, दृष्टिबाधित कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

दृष्टिबाधित कर्मचारियों ने शिक्षा विभाग की डीपीसी और नई भर्तियों में आरक्षण के असमान वितरण का आरोप लगाते हुए जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया.

दृष्टिबाधित कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
जयपुर में दृष्टिबाधित कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 6:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश के दृष्टिबाधित कर्मचारियों ने आरक्षण में असमानता का मुद्दा उठाया है. आरोप है कि शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में हुई डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) में आरक्षण का सही तरीके से पालन नहीं किया गया. वहीं, राजस्थान में दिव्यांगों के लिए ऑल इंडिया मेरिट बनाई जाती है, जबकि दूसरे राज्यों में मूल निवासियों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है और बाहरी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में रखा जाता है. राजस्थान में इस व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है.

4% आरक्षण के वितरण पर सवाल: राजस्थान में दिव्यांग कर्मचारियों के आरक्षण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. राजस्थान दृष्टिबाधित सेवा संघ से जुड़े कर्मचारी सोमवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर जुटे. उन्होंने सरकार और प्रशासन पर डीपीसी तथा नई भर्तियों में आरक्षण में असमानता का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. दृष्टिबाधित सेवा संघ के सचिव राकेश जांगिड़ ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 4% आरक्षण का प्रावधान है.

सुनिए दृष्टिबाधित कर्मचारियों ने क्या कहा (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- कर्मचारी संगठनों का आरोप- RGHS में नहीं मिल रहा कैशलेस इलाज, आंदोलन की चेतावनी

  • 1% दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टि (कैटेगरी A)
  • 1% श्रवण बाधित (कैटेगरी B)
  • 1% चलने-फिरने में अक्षम (कैटेगरी C)
  • 1% मानसिक विकास से जुड़ी समस्याएं (कैटेगरी D)

उन्होंने बताया कि टीचिंग लाइन में श्रवण बाधित और मानसिक विकास से जुड़ी श्रेणियां पात्र नहीं होतीं. ऐसे में शेष 2% आरक्षण को दृष्टिबाधित और शारीरिक रूप से अक्षम वर्गों में समान रूप से बांटना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने दृष्टिबाधित वर्ग को केवल 1% और कैटेगरी C को 3% आरक्षण का लाभ दे दिया, जिससे कई पात्र कर्मचारियों को उचित अवसर नहीं मिल पाया.

इसे भी पढ़ें- लाडनूं उपखंड अधिकारी के खिलाफ आंदोलन पर उतरे कर्मचारी, अब पेन डाउन हड़ताल

प्रमोशन में भी असमानता: संघ के महासचिव जयराम मीणा ने कहा कि यह समस्या केवल एक डीपीसी तक सीमित नहीं है. सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल और प्रिंसिपल से डीईओ तक के प्रमोशन में भी आरक्षण का समान वितरण नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार सरकार और विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला.

दृष्टिबाधित कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
प्रदर्शन में कई दृष्टिबाधित कर्मचारी पहुंचे (ETV Bharat Jaipur)

नई भर्ती में भी उठाई मांग: संघ ने वर्तमान में चल रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा-2024 को लेकर भी चिंता जताई. पदाधिकारियों का कहना है कि अन्य राज्यों में भर्ती के दौरान मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता, उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा जाता है. संघ ने मांग की है कि राजस्थान में भी इसी व्यवस्था को लागू किया जाए, ताकि राज्य के मूल निवासी दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के अधिकार सुरक्षित रह सकें.

आंदोलन की चेतावनी: संघ पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. ऐसे में उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आरक्षण का न्यायसंगत वितरण नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- Good News: राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी, अब हुआ 60 फीसदी

TAGGED:

नेत्रहीन सेवा संघ
DISABILITY RESERVATION
ASSOCIATION FOR THE BLIND
RAJASTHAN DISABILITY RECRUITMENT
VISUALLY IMPAIRED EMPLOYEES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.