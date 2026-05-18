ETV Bharat / state

वर्ल्ड म्यूजियम डे: संग्रहालयों एवं स्मारकों पर सैलानियों का स्वागत, डिप्टी सीएम दीया पहुंचीं अल्बर्ट हॉल

जयपुर में म्यूजियम डे पर लोक कलाकारों के साथ नाचते सैलानी ( ETV Bharat Jaipur )