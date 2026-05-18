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वर्ल्ड म्यूजियम डे: संग्रहालयों एवं स्मारकों पर सैलानियों का स्वागत, डिप्टी सीएम दीया पहुंचीं अल्बर्ट हॉल

उप मुख्यमंत्री दीया ने अल्बर्ट हॉल में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व प्रदर्शनी का अवलोकन किया. अल्बर्ट हॉल में विकास के कई कार्य किए जाएंगे.

Tourists dancing with folk artists in Jaipur on Museum Day.
जयपुर में म्यूजियम डे पर लोक कलाकारों के साथ नाचते सैलानी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 6:17 PM IST

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जयपुर: वर्ल्ड म्यूजियम डे पर प्रदेश के सभी संग्रहालय और स्मारकों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ी. इस दिवस पर पर्यटकों का प्रवेश निशुल्क रखा गया. राजधानी के संग्रहालय और स्मारकों पर सैलानियों का राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया. अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर, हवा महल, आमेर महल, नाहरगढ़ फोर्ट समेत तमाम स्मारकों और संग्रहालयों पर सैलानियों के तिलक लगाकर और माला पहनाई. जयपुर के अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में सोमनाथ मंदिर आधारित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व प्रदर्शनी लगाई गई.

उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अल्बर्ट हॉल में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व प्रदर्शनी का अवलोकन किया. प्राचीन वैभव, बार-बार आक्रमण, सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में स्वतंत्रता के बाद जीर्णोद्धार और देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दर्शाए चित्रों की जानकारी ली. दीया ने अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में विश्व स्तरीय संग्रहालय प्रोजेक्ट पर चर्चा की. दीया ने कहा, अल्बर्ट हॉल में आधुनिक तकनीक दीर्घाएं विकसित की जाएंगी. एलईडी स्क्रीन लगाएंगे और पर्यटकों को एआई आधारित जानकारी देंगे, मिस्र की ममी के लिए विशेष दीर्घा, सिक्का दीर्घा में मैग्नीफाइंग ग्लास, म्यूजिक गैलरी में वाद्य यंत्रों की ध्वनि का सॉफ्टवेयर, लाइट शो और आकर्षक बनाने के साथ ही कैफेटेरिया, सोविनियर शॉप सुविधा विकसित की जाएगी. राजस्थानी कला और संस्कृति की जानकारी देने के साथ यहां का हेरिटेज संरक्षित रहे, इसका ध्यान रखेंगे.

यह बोलीं डिप्टी सीएम व अन्य अधिकारी. (ETV Bharat Jaipur)

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अल्बर्ट हॉल में एआई का प्रयोग: डिप्टी सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर अमल करने की जरूरत बताई. उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दिया. दीया ने खुद ईवी वाहन इस्तेमाल करने एवं सरकारी वाहनों के काफिले में गाड़ियां घटाने की बात कही. डिप्टी सीएम ने कहा, धरोहर सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है.वर्ल्ड म्यूजियम डे पर ज्यादा ऐतिहासिक जगह का भ्रमण करें. अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में अभी काफी काम होना है. इसमें एआई का प्रयोग और मॉडलाइज करने जैसे काम शामिल हैं.

Welcome to my Jaipur
पधारो म्हारे जैपर (ETV Bharat Jaipur)

26 करोड़ की योजना: राज्य सरकार ने करीब 26 करोड़ की योजना तैयार की. अल्बर्ट हॉल में 18 आधुनिक तकनीक आधारित दीर्घाएं विकसित होगी. संग्रहालय में LED स्क्रीन और AI आधारित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. मिस्र की ममी के लिए अलग से दीर्घा बनाई जाएगी. पर्यटक सिक्का दीर्घा में मैग्नीफाइंग ग्लास से दुर्लभ सिक्के देख सकेंगे. म्यूजिकल गैलरी में वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाने वाला सॉफ्टवेयर लगेगा. पॉटरी गैलरी में पर्यटक डिजिटल माध्यम से खुद डिजाइन बना सकेंगे. अल्बर्ट हॉल का लाइट शो और अधिक भव्य और विश्वस्तरीय बनाया जाएगा.

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Deputy Chief Minister Diya visited the Somnath Swabhiman Parv Exhibition at Albert Hall
उप मुख्यमंत्री दीया ने अल्बर्ट हॉल में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व प्रदर्शनी का अवलोकन किया (ETV Bharat Jaipur)

पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉ. पंकज धरेंद्र ने बताया कि विश्व संग्रहालय दिवस पर पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का स्वागत शहनाई वादन से किया गया. कालबेलिया नृत्य भी रखा गया. आमेर महल, अल्बर्ट हॉल, हवामहल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट पर कार्यक्रम हुए. जंतर मंतर में ज्योतिषों ने यंत्रों की जानकारी दी. कलाकारों ने लोकगीत गाए.

Folk performances captivated the mind
लोक प्रस्तुतियों ने मोहा मन (ETV Bharat Jaipur)

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