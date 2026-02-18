ETV Bharat / state

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में रोबो डॉग विवाद पर लोगों ने जताई नराजगी, कहा- इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई

नई दिल्ली: दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में बुधवार को गलगोटियास यूनिवर्सिटी भारत सरकार ने गलगोटियास यूनिवर्सिटी पर गलत जानकारी पेश करने का आरोप लगाते हुए कड़ा रुख अपनाया. यह कार्रवाई यूनिवर्सिटी की ओर से एक चीनी रोबोटिक डॉग को कथित तौर पर अपना 'इन-हाउस इनोवेशन' बताकर प्रदर्शित करने के बाद की गई. इस मामले के बाद गलगोटियास यूनिवर्सिटी की भारी आलोचना हर जगह हो रही है. यहां तक की एआई इम्पैक्ट समिट में आने वाले लोग भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की आलोचना कर रहे हैं.

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंचे दिल्ली के रहने वाले उत्सव गुप्ता ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी ने जो काम किया है यह भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बेज्जती है. किसी के इनोवेशन को अपना बताना गलत है. अगर उन्होंने उसमें कुछ अपडेट किया था तो उन्हें उसके बारे में बताना चाहिए था ना कि खुद का इनोवेशन बताना चाहिए था. समिट से यूनिवर्सिटी को हटाकर ठीक करवाई की गई है.

यूनिवर्सिटी के प्रति लोगों में विश्वास खत्म हुआ: वहीं समिट में पहुंचे मुकेश कुमार ने कहा कि गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने जो काम किया है यह बेहद निंदनीय है इससे न सिर्फ देश की बदनामी हुई है, बल्कि यूनिवर्सिटी के प्रति लोगों में विश्वास खत्म हुआ है. लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, लेकिन यहां तो झूठ परोसा जा रहा है. यूनिवर्सिटी की छवि भी इससे धूमिल हुई है.