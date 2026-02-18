इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में रोबो डॉग विवाद पर लोगों ने जताई नराजगी, कहा- इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई
लोगों ने कहा कि किसी के इनोवेशन को अपना बताना गलत है. विश्वविद्यालय को समिट से हटाकर ठीक किया गया.
Published : February 18, 2026 at 9:22 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में बुधवार को गलगोटियास यूनिवर्सिटी भारत सरकार ने गलगोटियास यूनिवर्सिटी पर गलत जानकारी पेश करने का आरोप लगाते हुए कड़ा रुख अपनाया. यह कार्रवाई यूनिवर्सिटी की ओर से एक चीनी रोबोटिक डॉग को कथित तौर पर अपना 'इन-हाउस इनोवेशन' बताकर प्रदर्शित करने के बाद की गई. इस मामले के बाद गलगोटियास यूनिवर्सिटी की भारी आलोचना हर जगह हो रही है. यहां तक की एआई इम्पैक्ट समिट में आने वाले लोग भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की आलोचना कर रहे हैं.
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंचे दिल्ली के रहने वाले उत्सव गुप्ता ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी ने जो काम किया है यह भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बेज्जती है. किसी के इनोवेशन को अपना बताना गलत है. अगर उन्होंने उसमें कुछ अपडेट किया था तो उन्हें उसके बारे में बताना चाहिए था ना कि खुद का इनोवेशन बताना चाहिए था. समिट से यूनिवर्सिटी को हटाकर ठीक करवाई की गई है.
यूनिवर्सिटी के प्रति लोगों में विश्वास खत्म हुआ: वहीं समिट में पहुंचे मुकेश कुमार ने कहा कि गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने जो काम किया है यह बेहद निंदनीय है इससे न सिर्फ देश की बदनामी हुई है, बल्कि यूनिवर्सिटी के प्रति लोगों में विश्वास खत्म हुआ है. लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, लेकिन यहां तो झूठ परोसा जा रहा है. यूनिवर्सिटी की छवि भी इससे धूमिल हुई है.
साक्षात्कार में किया दावा: मामले की शुरुआत तब हुई जब गलगोटियास यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक रोबोटिक डॉग प्रदर्शित किया गया, जिसे यूनिवर्सिटी ने ओरियन (ORION) नाम दिया था. दूरदर्शन के साथ एक साक्षात्कार में यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने दावा किया कि इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने विकसित किया है और इसके लिए संस्थान ने भारी निवेश किया है. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तकनीकी विशेषज्ञों और नेटिजन्स ने तुरंत इसे पहचान लिया. उन्होंने दावा किया कि यह कोई स्वदेशी आविष्कार नहीं, बल्कि चीनी कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मॉडल Unitree Go2 है. बाजार में इसकी कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये के बीच है.
सरकार और आयोजकों का कड़ा रुख: सोशल मीडिया पर बढ़ते विरोध और मेक इन इंडिया की साख पर उठते सवालों के बीच भारत सरकार और समिट के आयोजकों ने तुरंत कड़ा संज्ञान लिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, समिट की गरिमा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अपना स्टॉल तुरंत खाली करने और प्रदर्शनी से बाहर जाने का आदेश दिया गया.
