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कुरुक्षेत्र में संपन्न हुआ फल उत्सव: 170 से ज्यादा आमों की वैरायटी प्रदर्शित, मोदी मैंगो बना आकर्षण

एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील: मंत्री श्याम सिंह राणा ने उप केंद्र की नर्सरी का निरीक्षण किया और पौधे तैयार करने की विधि की जानकारी ली. उप केंद्र परिसर में पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की. इसके साथ ही अलग अलग राज्यों से आए प्रगतिशील किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉलस का अवलोकन किया और आम की विभिन्न किस्मों में गहरी रुचि दिखाई.

कुरुक्षेत्रः जिले के लाडवा स्थित बागवानी विभाग में आयोजित 8वें फल उत्सव-2026 का तीन दिवसीय महोत्सव रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गया. समापन समारोह में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस दौरान 170 से अधिक देसी और विदेशी किस्मों के आमों की प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही.

170 से अधिक किस्मों के आमों को किया गया प्रदर्शितः लाडवा फल उत्सव-2026 में इस बार हाथी चिंगाड़, हाथी जुल, खपड़िया और मोदी मैंगो जैसी अनोखी किस्मों ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. तीन दिवसीय महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आम की दुर्लभ और उन्नत किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई. प्रदर्शनी में थाई मैंगो, ऑस्टीन, रामकेला, पूसा प्रतिभा, तोतापरी, नीलम, चौसा, लंगड़ा, गुलाब जामुन समेत करीब 170 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए.

लाडवा में 8वां फल उत्सव (ETV Bharat)

'यह मेला हरियाणा की कृषि शक्ति का उत्सव': हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि "यह मेला किसान की मेहनत का सम्मान है और हरियाणा की कृषि शक्ति का उत्सव है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है. इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत हमारे गांव, किसान और कृषि हैं. किसान की मेहनत का पूरा मूल्य तभी मिलेगा जब वह बाजार की ताकत भी बने. इसी सोच से देशभर में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क बन रहा है."

फल उत्सव के समापन समारोह में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा (ETV Bharat)

'खेती को भी भविष्य के अनुरूप ढालना होगा': कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि "मैंगो मेले में 170 से अधिक आम की किस्में प्रदर्शित की गई हैं जो हमारे किसानों के अनुभव, नवाचार और परिश्रम का परिणाम हैं. वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो खेती को भी भविष्य के अनुरूप ढालना होगा. दुनिया आज एआई की चर्चा कर रही है, इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे किसान को मिलेगा. मिट्टी में तत्व की कमी, सिंचाई का समय, लाभकारी फसल, रोग का संकेत, मंडी की मांग, यह पहले से पता चले तो समय बचेगा, लागत घटेगी और आमदनी बढ़ेगी."

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा स्वागत करते अधिकारी (ETV Bharat)

आम बाग लगाने पर 42 हजार रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी: कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि भूमि जोत छोटी होती जा रही है, इसलिए सरकार किसानों को बागवानी फसले लगाने के लिए प्रेरित कर रही है. नया आम बाग लगाने पर 42 हजार रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाती है. साथ ही आम की फसल को भावांतर भरपाई योजना में भी शामिल किया गया है.

2 किलो तक का होता है 'मोदी आम': प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रायपुर गांव से पहुंचे आम उत्पादक उस्मान ने बताया कि वे हर वर्ष देश के अलग-अलग राज्यों में आयोजित होने वाली बागवानी प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं. उन्होंने बताया कि 30 एकड़ में 350 वैरायटी के आमों का बागान है. प्रदर्शनी में 170 वैरायटी के आमों को लेकर आया हूं. हाल में यूपी में तैयार मोदी आम लेकर आया हूं, जिसके एक आम का वजन 1 से 2 किलो तक का होता है. मेरा उद्देश्य किसानों और आम लोगों को विभिन्न किस्मों के आम और उनकी आधुनिक खेती की जानकारी देना है, ताकि किसान नई तकनीकों को अपनाकर बेहतर उत्पादन कर सकें.

आम की खेती से जुड़ी कई जानकारी मिलीः उस्मान ने बताया कि उनके पास अमरपाली, मलिका, गुलाब खास, सोन चितला और मोदी मैंगो जैसी कई विशेष किस्में मौजूद हैं. प्रदर्शनी में आने वाले किसान, महिलाएं और विशेष रूप से स्कूली बच्चे इन किस्मों को देखकर काफी उत्साहित नजर आए. बच्चे उनसे पौधों की उपलब्धता, फल आने का समय और आम की खेती से जुड़ी कई जानकारियां भी लेते रहे. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन किसानों और बागवानों को एक-दूसरे से जोड़ने का बेहतरीन मंच हैं. यहां नई तकनीकों, उन्नत किस्मों और बागवानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जाती हैं, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलता है और उन्हें आधुनिक खेती अपनाने की प्रेरणा मिलती है.



1200 रुपये प्रति दर्जन तक विदेशों में निर्यात होती है आम:उस्मान ने बताया कि "उनके बाग के आम केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक निर्यात किए जाते हैं. चौसा जैसी किस्मों की विदेशों में अच्छी मांग है, जबकि कुछ किस्मों का उपयोग बड़ी जूस बनाने वाली कंपनियां भी करती हैं." उन्होंने बताया कि कुछ प्रीमियम किस्मों की कीमत ₹400 प्रति किलो तक पहुंच जाती है, जबकि कुछ विशेष किस्में ₹1200 प्रति दर्जन तक विदेशों में निर्यात होती हैं.