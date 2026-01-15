ETV Bharat / state

देसी रंगों में रंगा हुआ साहित्य का सरोवर, जेएलएफ में विजिटर्स को रास आ रहे राजस्थानी रंग

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में विजिटर्स को राजस्थान की लोककला और संस्कृ​ति को करीब से जानने का मौका मिल रहा है.

Folk art performance on the JLF stage
जेएलएफ के मंच पर लोक कला का प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 4:09 PM IST

3 Min Read
जयपुर: साहित्य के महाकुंभ के रूप में पहचान रखने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (जेएलएफ) में इस साल राजस्थान की लोक संस्कृति विजिटर्स को काफी लुभा रही है. यहां आने वाले लोग लोक कला के रंगों में लांगा-मांगणियार कलाकारों के गीत सुन रहे हैं, तो कठपुतली कला का लुत्फ ले रहे हैं. इन लोगों को खड़ताल की खनक इतनी रास आ रही है कि वे इसे बजाना भी सीख रहे हैं, साथ ही लाख से निर्मित चूड़ियों में पारंगत कलाकारों को करीब से निहार रहे हैं. कलाकार भी लोगों को अपने करीब पाकर काफी खुश दिख रहे हैं.

जेएलएफ कार्यक्रम स्थल पर दाखिल होने के साथ ही देसी धुनों के साथ स्वागत लोगों को रास आ रहा है. कार्यक्रम के बीच जूंबा पर थिरकते युवा भी इस बीच फिटनेस का पैगाम देते हुए नजर आए. अरब अमीरात से आए मंसूर ने बताया कि उनके लिए यहां आना एक यादगार तजुर्बा रहा. यहां उन्होंने संस्कृति और परंपरा को करीब से देखा, खास तौर पर कठपुतली का नृत्य और कपड़े पर सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग उन्हें काफी पंसद आई. वहीं नन्ही बच्ची सृष्टि ने बताया कि उन्हें पपेट शो काफी अच्छा लगा. साथ ही ब्लॉक प्रिटिंग और बैंगल मैकिंग की कला को भी उन्होंने काफी करीब से देखा.

लांगा मांगणियार कलाकार काफी खुश: लोक गायक भुट्टे खान ने बताया कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर इस तरह के अवसर लोक कला को जीवंत रखने के लिए काफी जरूरी हैं. राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रमोट करने के लिए यह बेहतर मंच है, जिसके कारण यहां आने वाले देशी-विदेशी लोगों के बीच कला का और अधिक प्रचार-प्रसार हो सकेगा. जिससे लोगों का सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ेगा. ढोलक और खड़ताल की ताल के साथ उन्होंने मेहमानों के स्वागत में केसरिया बालम, हिचकी और नींबूड़ा जैसे प्रचलित गीतों पर पहले दिन पेशकश भी दी.

खड़ताल और चूड़ी बनाने की कला का नजारा: खड़ताल कलाकार महेन्द्र राणा ने बताया कि कैसे लकड़ी के दो पट्टों से खड़ताल जैसी आवाज निकालने के साथ ही लोक संस्कृति की धुनों को सहेजा जाता है. जेएलएफ के विजिटर्स को वह इसी बात को समझा रहे हैं. उन्होंने बताया कि यहां आने वाले देशी-विदेशी सैलानी हथेली और अंगुलियों के तालमेल के बीच खड़ताल बजाने के गुर काफी रोचकता से सीख रहे हैं. वहीं लाख की चूड़ी बनाने वाले कलाकार अब्दुल रहुफु ने बताया कि जेएलएफ के पहले दिन वे अपने स्टॉल पर लाख से बनी परंपरागत चूड़ियों को तैयार करने की कला साझा कर रहे हैं. इसके लिए वे आने वाले विजिटर्स के सवालों का जवाब देते हुए लाख की चूड़ियों के सांस्कृतिक महत्व को समझा रहे हैं.

