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15 नवंबर से लोग कर सकेंगे अंबाला के शहीद स्मारक का दीदार, जानें कैसे बुक करें टिकट

Ambala Martyrs Memorial ( ETV Bharat )

अंबाला: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वीरवार यानी 5 नवंबर को अंबाला में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया. हरियाणा के उर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि 15 नवंबर 2026 से इस स्मारक को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. पहले एक महीने तक ये स्मारक प्रतिदिन 500 लोगों को निशुल्क दिखाया जाएगा. इसके बाद स्मारक में आने के लिए आम जनता को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक इसकी टिकटें बुक करानी होगी.

अंबाला शहीद स्मारक का टिकट: कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश से एक महीना ये निशुल्क दिखाया जाएगा. एक महीने तक प्रतिदिन केवल 500 लोगों को ही दिखाया जाएगा. निशुल्क देखने वालों को भी अपनी टिकट बुक करनी होगी. उसके लिए ambalawarmemorial.com पर जाकर ऑनलाइन अपनी टिकट बुक कर सकते हैं. इसके अलावा, मेमोरियल में भी टिकट देने की व्यवस्था की गई है.