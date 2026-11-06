15 नवंबर से लोग कर सकेंगे अंबाला के शहीद स्मारक का दीदार, जानें कैसे बुक करें टिकट
Ambala Martyrs Memorial: 15 नवंबर 2026 से इस स्मारक को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. देखने के लिए कैसे बुक करें टिकट?
Published : November 6, 2026 at 10:07 PM IST
अंबाला: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वीरवार यानी 5 नवंबर को अंबाला में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया. हरियाणा के उर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि 15 नवंबर 2026 से इस स्मारक को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. पहले एक महीने तक ये स्मारक प्रतिदिन 500 लोगों को निशुल्क दिखाया जाएगा. इसके बाद स्मारक में आने के लिए आम जनता को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक इसकी टिकटें बुक करानी होगी.
अंबाला शहीद स्मारक का टिकट: कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश से एक महीना ये निशुल्क दिखाया जाएगा. एक महीने तक प्रतिदिन केवल 500 लोगों को ही दिखाया जाएगा. निशुल्क देखने वालों को भी अपनी टिकट बुक करनी होगी. उसके लिए ambalawarmemorial.com पर जाकर ऑनलाइन अपनी टिकट बुक कर सकते हैं. इसके अलावा, मेमोरियल में भी टिकट देने की व्यवस्था की गई है.
शहीदों के बारे में जानने का मिलेगा मौका: अनिल विज ने बताया कि आजादी की पहली लडाई कांग्रेस के जन्म से 28 वर्ष पहले अंबाला छावनी में 10 मई, 1857 से शुरू हुई थी. उन्होंने दावा किया कि मेरठ से 9 घंटे ये लडाई शुरू थी. जिसके बाद ये लड़ाई सारे देश में लडी गई. जिसके बाद शहीदों को पेडों से बांधकर गोलियां मार दी गई. कुछ पर कोल्हू चलवाए गए. गांव के गांव अंग्रेजों ने जला दिए थे. इस स्मारक में सभी के बारे में जानने को मिलेगा.
कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी: अनिल विज ने बताया कि ऐसे उन हजारों शहीद, जिनको कभी इतिहास में जो स्थान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला. उन शहीदों को स्थान दिलाने के लिए अंबाला छावनी में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है.
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