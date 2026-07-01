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कबीरपंथी संत का सपना होगा पूरा, परमार्थ के लिए बने भवन में खुलेगा प्रदेश का पहला रेडक्रॉस हॉस्पिटल

बालोद : परमार्थ और सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश करने वाले बालोद जिले के दुबचेरा गांव के 90 वर्षीय कबीरपंथी संत गुरु सुखदास साहेब के संघर्ष को आखिरकार न्याय मिल गया है. मीडिया में प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस सोसाइटी ने इस मामले पर बड़ा संज्ञान लिया है. सोसाइटी के चेयरमैन तोमन साहू ने घोषणा की है कि संत साहेब के त्याग का सम्मान करते हुए इस भवन में छत्तीसगढ़ का पहला रेडक्रॉस संचालित मॉडल अस्पताल खोला जाएगा.





निजी संपत्ति बेचकर खड़ा किया था भवन



संत सुखदास साहेब ने किसी सरकारी मदद का इंतजार किए बिना अपनी 50 लाख रुपए से अधिक की निजी जमीन और जीवनभर की गाढ़ी कमाई इस अस्पताल भवन को बनाने में लगा थी. उन्होंने अस्पताल के संचालन के लिए व्यवस्थित भवन तैयार करवाया हैं. इस भवन में आराम से सर्वसुविधायुक्त अस्पताल का सेटअप चल सकता है.इस नेक कार्य में ग्रामीणों और स्थानीय पंचायत ने भी शासकीय भूमि उपलब्ध कराकर अपना पूरा समर्थन दिया था.



रेडक्रॉस सोसाइटी आधुनिक उपकरण



छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन तोमन साहू ने खुद दुबचेरा गांव पहुंचकर इस सुसज्जित अस्पताल भवन का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं.

कबीरपंथी संत का सपना होगा पूरा (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)