कबीरपंथी संत का सपना होगा पूरा, परमार्थ के लिए बने भवन में खुलेगा प्रदेश का पहला रेडक्रॉस हॉस्पिटल
बालोद के कबीरपंथी संत को उनके परमार्थ का फल मिला है. दुबचेरा गांव में अस्पताल के लिए बनाए गए भवन में रेडक्रॉस ने संज्ञान लिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 1, 2026 at 5:40 PM IST
बालोद : परमार्थ और सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश करने वाले बालोद जिले के दुबचेरा गांव के 90 वर्षीय कबीरपंथी संत गुरु सुखदास साहेब के संघर्ष को आखिरकार न्याय मिल गया है. मीडिया में प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस सोसाइटी ने इस मामले पर बड़ा संज्ञान लिया है. सोसाइटी के चेयरमैन तोमन साहू ने घोषणा की है कि संत साहेब के त्याग का सम्मान करते हुए इस भवन में छत्तीसगढ़ का पहला रेडक्रॉस संचालित मॉडल अस्पताल खोला जाएगा.
निजी संपत्ति बेचकर खड़ा किया था भवन
संत सुखदास साहेब ने किसी सरकारी मदद का इंतजार किए बिना अपनी 50 लाख रुपए से अधिक की निजी जमीन और जीवनभर की गाढ़ी कमाई इस अस्पताल भवन को बनाने में लगा थी. उन्होंने अस्पताल के संचालन के लिए व्यवस्थित भवन तैयार करवाया हैं. इस भवन में आराम से सर्वसुविधायुक्त अस्पताल का सेटअप चल सकता है.इस नेक कार्य में ग्रामीणों और स्थानीय पंचायत ने भी शासकीय भूमि उपलब्ध कराकर अपना पूरा समर्थन दिया था.
रेडक्रॉस सोसाइटी आधुनिक उपकरण
छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन तोमन साहू ने खुद दुबचेरा गांव पहुंचकर इस सुसज्जित अस्पताल भवन का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं.
संत सुखदास साहब का यह त्याग इतिहास में अमर होना चाहिए. रेडक्रॉस सोसाइटी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. संत साहेब से आवेदन मंगाकर फाइल को तेजी से आगे बढ़ा दिया गया है.इस अस्पताल में इलाज के लिए आवश्यक सभी आधुनिक उपकरण रेडक्रॉस सोसाइटी ही स्थापित करेगी - तोमन साहू, चेयरमैन, रेडक्रॉस सोसायटी
इलाके के हजारों मरीजों को मिलेगा नया जीवन
इस अस्पताल के शुरू होने से न सिर्फ दुबचेरा बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों के मरीजों को इलाज के लिए अब बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इस पहल पर खुशी जताते हुए मीडिया और रेडक्रॉस सोसाइटी का आभार व्यक्त किया है.
आंखों की पथराई उम्मीदों को मिला सहारा
आपको बता दें कि गुरूर ब्लॉक के ग्राम दुबचेरा में रहने वाले बुजुर्ग संत सुखदास साहेब की बूढ़ी आंखें रोज सुबह उठकर गांव के एक सूने अस्पताल भवन को निहारती थीं. ढलती उम्र और कमजोर होती सांसों के बीच उनकी सिर्फ एक ही तमन्ना थी कि जीते-जी इस अस्पताल का लोकार्पण हो जाए और ग्रामीणों को इलाज मिल सके. सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही फाइलों के कारण संत का हौसला टूटने लगा था, लेकिन अब रेडक्रॉस की इस पहल से उम्मीद की नई किरण जागी है.
संत ने अस्पताल के लिए बेची पूरी संपत्ति, गांव में बनाया सर्वसुविधायुक्त भवन, तीन साल से लोकार्पण का इंतजार
भिलाई में JLN अस्पताल के निजीकरण की चर्चा तेज, विरोध में BSP कर्मचारियों का प्रदर्शन
किसानों को मिलेगा भूमि अधिग्रहण मुआवजा, कोर्ट ने दिया ब्याज सहित रकम देने का आदेश, स्वामित्व को लेकर था विवाद