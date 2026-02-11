मोतीमहल पर विश्वेंद्र सिंह ने लहराया रियासतकालीन ध्वज, 5 साल पुराना पारिवारिक विवाद भी थमा
24 अगस्त, 2025 को विश्वेंद्र सिंह ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मोतीमहल को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे.
Published : February 11, 2026 at 10:20 PM IST
भरतपुर: ऐतिहासिक धरोहर मोतीमहल परिसर में बुधवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने स्वयं भरतपुर रियासत का रियासतकालीन झंडा पुनः फहरा दिया. इसकी जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर फोटो और वीडियो साझा कर दी. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अजय रियासत लोहागढ़ व हमारे पूर्वजों व समस्त सरदारी की आन-बान-शान मोतीमहल परिसर में भरतपुर रियासत के रियासतकालीन झंडा को स्वयं मेरे द्वारा पुनः सहसम्मान के साथ आज फहरा दिया है. झंडा फहराए जाने के साथ ही करीब 5 साल से चल रहे पारिवारिक विवाद का भी पटाक्षेप हो गया. पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह और पत्नी पूर्व सांसद दिव्या सिंह के बीच करीब पांच वर्षों से चला आ रहा पारिवारिक मतभेद अब इस कदम के साथ समाप्त हो गया है.
मंगलवार को घटनाक्रम ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह से मिलने उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह स्वयं पहुंचे. गौरतलब है कि 24 अगस्त, 2025 को विश्वेंद्र सिंह ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मोतीमहल को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि मोतीमहल से कीमती दरवाजे और खिड़कियां तक बेची जा चुकी हैं तथा राजपरिवार के पुरखों के समय से लहराता ऐतिहासिक ध्वज भी बदल दिया गया है. इस पोस्ट के बाद जिले ही नहीं, बल्कि बाहर तक इस मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी. स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिक्रिया दी थी। कई स्थानों पर बैठकों और पंचायतों का दौर चला और मामला लगातार तूल पकड़ता गया.
इसी बीच 21 सितंबर, 2025 की रात एक और सनसनीखेज घटना सामने आई, जब मनुदेव सिनसिनी ने अपनी गाड़ी से मोतीमहल का मुख्य गेट तोड़ दिया. इस घटना ने विवाद को और गहरा कर दिया. हालांकि उस समय भी मोतीमहल पर रियासतकालीन झंडा पुनः स्थापित नहीं किया गया था, जिससे असंतोष बना रहा.