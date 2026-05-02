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काशी विश्वनाथ दर्शन में अब नहीं होगी भाषा की दिक्कत; ऐप सिस्टम से मिलेगा सुलभ दर्शन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि ऐप आधारिक डाटा रखने की व्यवस्था अगले कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी.

ऐप सिस्टम से श्रद्धालुओं को मिलेगा सुलभ दर्शन.
ऐप सिस्टम से श्रद्धालुओं को मिलेगा सुलभ दर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 7:02 AM IST

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वाराणसी: श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा धाम में आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव और भी बेहतर करने की पहल की जा रही है. जल्द ही ऐप आधारित दर्शन व्यवस्था की शुरुआत हो रही है. इसका मुख्य उद्देश्य देश-विदेश और विभिन्न भाषाई समूहों से आने वाले श्रद्धालुओं को भाषा या क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली परेशानियों को दूर करना है.

मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि मंदिर में सुगम दर्शन या विशेष अभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के मूल विवरण और आधार नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाएंगे. इससे उनका भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर डाटा विश्लेषण और श्रेणीकरण किया जा सकेगा. इस नई व्यवस्था के आधार पर जानकारी प्राप्त कर मंदिर प्रशासन अलग-अलग श्रेणियों में श्रद्धालुओं का वर्गीकरण करेगा.

इसके बाद उनकी सहायता के लिए संबंधित भाषाओं के जानकार कार्मिकों की तैनाती की जाएगी. इस प्लान को 01 मई 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू करने का काम किया जा रहा है. यह श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र. (Video Credit: ETV Bharat)

विभिन्न भाषाई और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के श्रद्धालु: मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुलभ दर्शन की सर्वोत्तम सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. इस दिशा में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. धाम में देश-विदेश से विभिन्न भाषाई और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं.

कई बार भाषा और क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसके लिए न्यास नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है. इस नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं के कुछ मूल विवरण अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें ऐप-आधारित दर्शन प्रणाली विकसित की जा रही है.

श्रद्धालुओं से ली जाएंगी जरूरी जानकारियां: उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में न्यास द्वारा एक व्यवस्था बनाई जा रही है. इसके तहत सभी श्रद्धालुओं के मूल विवरण अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाएंगे. ऐप आधारित दर्शन की व्यवस्था बनाई जा रही है. इसके आधार पर सुगम दर्शन के लिए जो लोग आते हैं उनकी जानकारी प्राप्त की जाएगी.

किया जा सकेगा भाषाई और क्षेत्रीय वर्गीकरण: मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि लोग काशी विश्वनाथ धाम में अभिषेक के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं या किसी भी अन्य पूजन के लिए आते हैं, तो उन सभी के आधार नंबर और उनके मूल विवरण लिए जाएंगे.

इससे उनका भाषाई और क्षेत्रीय वर्गीकरण आसानी से किया जा सकेगा. इस प्रकार से हमारे पास अधिक से अधिक भाषा को जानने वाले लोग आते हैं, उनको समानुपात में बांटकर श्रेणीकरण किया जा सकेगा. उस श्रेणीकरण के आधार पर हम लोग विभिन्न श्रेणियों के लोगों का डाटा विश्लेषण कर पाएंगे. ऐसे में हम उन भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों को एंप्लाय करते हुए बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश करेंगे.

श्रद्धालु दे सकते हैं सुझाव: उन्होंने बताया कि ऐप आधारिक डाटा रखने की व्यवस्था अगले कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी. हम लोग इसको चरणबद्ध लागू करेंगे. आने वाले समय में सुरक्षा की दृष्टि से यह हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण होगा. हमारे पास जितने लोग आ रहे हैं, उनका श्रेणीकरण करने के बाद हमारे पास उनकी बेसिक जानकारी कुछ समय तक स्टोर रहेगी.

इससे पता लगाया जा सकेगा कि भगवान श्रीकाशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए कितने स्थानीय और बाहरी श्रद्धालु आ रहे हैं. इस विषय पर आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं. हमें https://shrikashivishwanath.org पर Grievance में या फिर E-Mail के माध्यम से शिकायत या सुझाव दे सकते हैं.

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