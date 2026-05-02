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काशी विश्वनाथ दर्शन में अब नहीं होगी भाषा की दिक्कत; ऐप सिस्टम से मिलेगा सुलभ दर्शन

ऐप सिस्टम से श्रद्धालुओं को मिलेगा सुलभ दर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा धाम में आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव और भी बेहतर करने की पहल की जा रही है. जल्द ही ऐप आधारित दर्शन व्यवस्था की शुरुआत हो रही है. इसका मुख्य उद्देश्य देश-विदेश और विभिन्न भाषाई समूहों से आने वाले श्रद्धालुओं को भाषा या क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली परेशानियों को दूर करना है. मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि मंदिर में सुगम दर्शन या विशेष अभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के मूल विवरण और आधार नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाएंगे. इससे उनका भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर डाटा विश्लेषण और श्रेणीकरण किया जा सकेगा. इस नई व्यवस्था के आधार पर जानकारी प्राप्त कर मंदिर प्रशासन अलग-अलग श्रेणियों में श्रद्धालुओं का वर्गीकरण करेगा. इसके बाद उनकी सहायता के लिए संबंधित भाषाओं के जानकार कार्मिकों की तैनाती की जाएगी. इस प्लान को 01 मई 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू करने का काम किया जा रहा है. यह श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र. (Video Credit: ETV Bharat) विभिन्न भाषाई और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के श्रद्धालु: मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुलभ दर्शन की सर्वोत्तम सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. इस दिशा में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. धाम में देश-विदेश से विभिन्न भाषाई और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. कई बार भाषा और क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसके लिए न्यास नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है. इस नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं के कुछ मूल विवरण अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें ऐप-आधारित दर्शन प्रणाली विकसित की जा रही है.