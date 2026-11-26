"राज्यसभा भेजने के दौरान PDA की याद क्यों नहीं आती", विश्वनाथ पाल का सपा पर करारा हमला
विश्वनाथ पाल ने कहा- अखिलेश जहां-जहां जाते हैं, वहां PDA की नई-नई परिभाषा बताते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:39 PM IST
अमेठी: बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अखिलेश जहां-जहां जाते हैं, वहां पीडीए की नई-नई परिभाषा बताते हैं. साथ ही उन्होंने राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि सपा का असली चेहरा तब उजागर हुआ, जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव में अपने चाचा और उद्योगपतियों को राज्यसभा भेजा था.
बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि सपा वोट लेने और पंचायत करने के समय PDA की बात करती हैं, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बारी आती है तो परिवार और धनवान लोगों को प्राथमिकता देती है. उन्होंने निर्दलीय सांसद परिमल नथवानी के बेटे धनराज नथवानी को राज्यसभा भेजे जाने का जिक्र करते हुए कहा कि यह PDA के साथ धोखा है.
वहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा 38 दलों और इंडिया गठबंधन ने 28 दलों के साथ गठबंधन किया है, इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी जनता का गठबंधन तैयार कर चुनावी मैदान में उतरेगी और जीत हासिल करेगी. हालांकि इस दौरान जब उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
विश्वनाथ पाल ने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती जी के निर्देश पर अमेठी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदीप भारती, अरविंद गौतम, अजय गौतम, जिलाध्यक्ष सहित पार्टी की विभिन्न कमेटियों के पदाधिकारी मौजूद रहे.
उन्होंने कहा कि भादर ब्लॉक प्रमुख प्रवीण सिंह, जो भाजपा में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं. उन्होंने बसपा की सदस्यता ग्रहण की है. उनके साथ सपा और भाजपा छोड़कर बड़ी संख्या में लोगों ने भी पार्टी की सदस्यता ली. उन्होंने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे अमेठी में बहुजन समाज को बड़ी ताकत मिलेगी.
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