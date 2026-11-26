ETV Bharat / state

"राज्यसभा भेजने के दौरान PDA की याद क्यों नहीं आती", विश्वनाथ पाल का सपा पर करारा हमला

बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष का सपा पर हमला ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमेठी: बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अखिलेश जहां-जहां जाते हैं, वहां पीडीए की नई-नई परिभाषा बताते हैं. साथ ही उन्होंने राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि सपा का असली चेहरा तब उजागर हुआ, जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव में अपने चाचा और उद्योगपतियों को राज्यसभा भेजा था.

बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष का सपा पर हमला (Video Credit; ETV Bharat) बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि सपा वोट लेने और पंचायत करने के समय PDA की बात करती हैं, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बारी आती है तो परिवार और धनवान लोगों को प्राथमिकता देती है. उन्होंने निर्दलीय सांसद परिमल नथवानी के बेटे धनराज नथवानी को राज्यसभा भेजे जाने का जिक्र करते हुए कहा कि यह PDA के साथ धोखा है.