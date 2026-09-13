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विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0; बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 25 ट्रेडों में मिलेगी फ्री ट्रेनिंग, टूलकिट और अनुदान, ऐसे करें आवेदन

पढ़ें युवाओं और कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसरों पर आधारित प्रताप सिंह के संपादन में खुर्शीद अहमद की विशेष खबर.

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 का आगाज.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 का आगाज. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 10:56 AM IST

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Updated : September 13, 2026 at 11:12 AM IST

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लखनऊ : बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों के लिए योगी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' का नया और अपग्रेड वर्जन VSSY 2.0 लॉन्च कर दिया है. सरकार ने इस बार योजना का दायरा बढ़ाते हुए 11 पारंपरिक ट्रेडों में 14 नए आधुनिक ट्रेड जोड़ दिए हैं, यानी अब कुल 25 क्षेत्रों के युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा. चयनित युवाओं को न सिर्फ 10 दिनों की वर्ल्ड-क्लास ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि मुफ्त एडवांस टूलकिट और व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान लोन भी मुहैया कराया जाएगा. अगर आप भी यूपी के युवा हैं और स्वरोजगार की तलाश में हैं तो यह खास रिपोर्ट आपके लिए ही है.

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 से खुलेंगे रोजगार के नये द्वार. देखें ईटीवी भारत की खास खबर (Video Credit : ETV Bharat)

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 महज एक सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और कस्बाई हुनर को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का एक पुल है. 14 नए ट्रेडों का जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि सरकार पारंपरिक व्यवसायों के साथ-साथ आज के बाजार की मांग (जैसे आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी वेलनेस) को भी समझ रही है. आने वाले विश्वकर्मा पूजा पर यह योजना यूपी के लाखों कामगारों के जीवन में 'स्वावलंबन का नया सवेरा' लाने का दम रखती है. अब जरूरत इस बात की है कि हर योग्य युवा बिना किसी देरी के इस योजना का लाभ उठाए.

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को जानें.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को जानें. (Photo Credit : ETV Bharat)


10 दिन प्रशिक्षण और मिलेंगे 5 हजार रुपये : योजना के तहत चयनित कारीगरों को पहले की तरह 10 दिवसीय नि:शुल्क कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिनों के लिए कुल 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा प्रशिक्षुओं के खान-पान के लिए प्रतिदिन अधिकतम 300 रुपये तक वास्तविक व्यय का प्रावधान है. कौशल वृद्धि प्रमाणन (आरपीएल) के लिए प्रशिक्षण संस्था को प्रति प्रशिक्षार्थी 900 रुपये भी दिए जाएंगे.

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभ.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभ. (Photo Credit : ETV Bharat)



प्रशिक्षण के बाद 15 हजार रुपये की फ्री टूलकिट : प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कारीगरों को अपना काम शुरू करने या मौजूदा काम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए 15 हजार रुपये की अधिकतम सीमा तक उन्नत नि:शुल्क टूलकिट दी जाएगी. टूलकिट में संबंधित ट्रेड के लिए जरूरी बुनियादी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे.

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में सरकारी मदद.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में सरकारी मदद. (Photo Credit : ETV Bharat)


लखनऊ के उद्योग अधिकारी अभिजीत गौतम ने बताया कि योजना 2.0 में शामिल किए गए नए ट्रेडों का चयन बाजार की मांग और वर्तमान समय में युवाओं की बढ़ती रुचि को ध्यान में रखकर किया गया है. मोबाइल और डिजिटल गैजेट की मरम्मत, कंप्यूटर एवं लैपटॉप से जुड़े काम, एसी और अन्य तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं. नई योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कारीगरों को कारोबार बढ़ाने के लिए मिलने वाली ऋण सुविधा है. योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया. (Photo Credit : ETV Bharat)



इस ऋण में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है और योजना के तहत लाभार्थी को गारंटी के बिना तथा ब्याज की लागत से राहत के साथ ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है. सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना होगा. जबकि अन्य सभी श्रेणी के पुरुषों, महिलाओं, थर्ड जेंडर, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वयं का अंशदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है.

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए पात्रता.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए पात्रता. (Photo Credit : ETV Bharat)


पांच वर्ष तक ब्याज सब्सिडी का प्रावधान : योजना के तहत ऋण पाने वाले लाभार्थी को ऋण वितरण की तारीख से छह महीने की मोरेटोरियम अवधि मिलेगी. इसके बाद ऋण की रकम अधिकतम 54 मासिक किश्तों में चुकानी होगी. परियोजना नियमित रूप से संचालित होने की स्थिति में अधिकतम पांच वर्ष तक ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है. यदि परियोजना बंद हो जाती है तो ब्याज सब्सिडी नहीं दी जाएगी और मार्जिन मनी सब्सिडी भी वापस ली जा सकती है.

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत व्यावसायिक अवसर.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत व्यावसायिक अवसर. (Photo Credit : ETV Bharat)


आवेदन प्रक्रिया व पात्रता : योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा. ऋण के लिए आवेदन भी विभागीय पोर्टल के माध्यम से करना होगा. योजना में पारंपरिक ट्रेड से जुड़े कारीगरों के अलावा ट्रेड में दक्षता वाले भी आवेदन कर सकेंगे.

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में काम.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में काम. (Photo Credit : ETV Bharat)
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत मुफ्त प्रशिक्षण.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत मुफ्त प्रशिक्षण. (Photo Credit : ETV Bharat)


कारोबार शुरू करने में मिली मदद : योजना के तहत प्रशिक्षण हासिल कर चुके आयुष कुमार ने बताया कि 10 दिनों का प्रशिक्षण के बाद उन्हें व्यवसाय शुरू करने में काफी मदद मिली. मानदेय के साथ फ्री टूलकिट से अपना काम शुरू करने में बेहद आसानी हुई. आधुनिक और बाजार की मांग वाले ट्रेडों को शामिल किए जाने से अब युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे.

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में शामिल रोजगार.
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में शामिल रोजगार. (Photo Credit : ETV Bharat)

बाजार की भी सुविधा : योजना के लाभार्थियों को प्रमुख ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और GeM पोर्टल के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं की मार्केटिंग के लिए प्रशिक्षण एवं सहयोग दिया जाएगा. प्रगतिशील कारीगरों को विकसित क्लस्टरों की एक्सपोजर विजिट कराकर नई तकनीक, उत्पाद विकास, डिजाइन और मार्केटिंग के अवसरों से भी परिचित कराया जाएगा. कारीगरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा निदेशालय स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) गठित किए जाने का प्रावधान है. मंडल स्तर पर भी कंसल्टेंट की तैनाती की जाएगी.

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Last Updated : September 13, 2026 at 11:12 AM IST

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