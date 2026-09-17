रांची में विश्वकर्मा पूजा की धूम, गैराज से लेकर HEC-मेकॉन तक मशीनों का पूजन, बोकारो में भी हुई पूजा
रांची में विश्वकर्मा पूजा के मौके पर उत्साह देखने को मिला. यहां गैराज से लेकर बड़े संस्थानों तक पूजा की गई. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 17, 2026 at 2:31 PM IST
रांची/बोकारो: राजधानी रांची में गुरुवार को विश्वकर्मा पूजा को लेकर उत्साह और रौनक देखने को मिल रही है. 17 सितंबर को मनाए जा रहे विश्वकर्मा पूजा के मौके पर शहर के छोटे-बड़े गैराज, वर्कशॉप, वाहन शोरूम और प्रतिष्ठानों में विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है. सुबह से ही कई जगहों पर पूजा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया.
वाहनों और मशीनों की पूजा
रांची और आसपास के इलाकों में विश्वकर्मा पूजा को लेकर अलग-अलग जगहों पर आयोजन किए गए हैं. वाहनों और मशीनों की साफ-सफाई के बाद उनकी पूजा की जा रही है. गैराज और वर्कशॉप में काम करने वाले लोग अपने औजारों और मशीनों की पूजा कर भगवान विश्वकर्मा से काम में सफलता और सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं.
सामूहिक पूजा का आयोजन
कई स्थानों पर कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के लिए सामूहिक पूजा का आयोजन किया गया है. शहर के विभिन्न वाहन शोरूम में भी विश्वकर्मा पूजा की विशेष तैयारी की गई है. नए और पुराने वाहनों को सजाकर पूजा-अर्चना की जा रही है. वहीं कई घरों में भी लोग अपने वाहनों की पूजा कर इस पर्व में शामिल हो रहे हैं.
औद्योगिक और तकनीकी संस्थानों में विश्वकर्मा पूजा
पूजा को लेकर गैराज और वर्कशॉप में सुबह से ही चहल-पहल बनी हुई है. औद्योगिक और तकनीकी संस्थानों में भी विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व देखने को मिल रहा है. बिजली विभाग, रेलवे, हटिया यार्ड, एचईसी, मेकॉन समेत विभिन्न संयंत्रों और संस्थानों में पूजा-अर्चना की जा रही है. इन स्थानों पर मशीनों, उपकरणों और कार्यस्थल से जुड़े संसाधनों की विधिवत पूजा की जा रही है.
विश्वकर्मा पूजा के लिए पंडालों का निर्माण
कई संस्थानों और स्थानीय पूजा समितियों की ओर से विश्वकर्मा पूजा के लिए पंडाल भी बनाए गए हैं. कहीं आकर्षक सजावट के साथ भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो कहीं सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना की जा रही है. पूजा के बाद प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई है.
पूजा की गतिविधियों के चलते माहौल उत्सव जैसा
विश्वकर्मा पूजा को मुख्य रूप से निर्माण, तकनीक, मशीन और औजारों से जुड़े लोगों का प्रमुख पर्व माना जाता है. रांची में भी इस मौके पर कामकाज से जुड़े उपकरणों और मशीनों की पूजा की परंपरा देखने को मिल रही है. सुबह से विभिन्न इलाकों में पूजा की गतिविधियों के चलते माहौल उत्सव जैसा बना हुआ है.
बोकारो की झोपड़ी कॉलोनी में विश्वकर्मा पूजा की धूम
जिले के माराफारी थाना क्षेत्र की झोपड़ी कॉलोनी स्थित विश्वकर्मा मैदान में आयोजित विश्वकर्मा पूजा पंडाल और मेले का उद्घाटन मुख्यालय डीएसपी पवन कुमार ने किया. इस दौरान उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना की और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं.
कई दशकों से भव्य रूप
डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि झोपड़ी कॉलोनी में भगवान विश्वकर्मा की पूजा कई दशकों से भव्य रूप से की जाती है. पूजा के साथ सात दिनों तक मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने लोगों से भगवान विश्वकर्मा के शिल्पकला, नवाचार और सृजन के संदेश को अपने जीवन में अपनाने की अपील की.
श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात
मुख्यालय डीएसपी पवन कुमार ने कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. थाना प्रभारी समेत पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे. किसी भी आपात स्थिति से निपटने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मिनी कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी की गई है.
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