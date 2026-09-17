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रांची में विश्वकर्मा पूजा की धूम, गैराज से लेकर HEC-मेकॉन तक मशीनों का पूजन, बोकारो में भी हुई पूजा

विश्वकर्मा पूजा के दौरान मौजूद लोग ( Etv Bharat )

रांची/बोकारो: राजधानी रांची में गुरुवार को विश्वकर्मा पूजा को लेकर उत्साह और रौनक देखने को मिल रही है. 17 सितंबर को मनाए जा रहे विश्वकर्मा पूजा के मौके पर शहर के छोटे-बड़े गैराज, वर्कशॉप, वाहन शोरूम और प्रतिष्ठानों में विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है. सुबह से ही कई जगहों पर पूजा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया.

वाहनों और मशीनों की पूजा

रांची और आसपास के इलाकों में विश्वकर्मा पूजा को लेकर अलग-अलग जगहों पर आयोजन किए गए हैं. वाहनों और मशीनों की साफ-सफाई के बाद उनकी पूजा की जा रही है. गैराज और वर्कशॉप में काम करने वाले लोग अपने औजारों और मशीनों की पूजा कर भगवान विश्वकर्मा से काम में सफलता और सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं.

विश्वकर्मा पूजा को लेकर उत्साह और रौनक (Etv Bharat)

सामूहिक पूजा का आयोजन

कई स्थानों पर कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के लिए सामूहिक पूजा का आयोजन किया गया है. शहर के विभिन्न वाहन शोरूम में भी विश्वकर्मा पूजा की विशेष तैयारी की गई है. नए और पुराने वाहनों को सजाकर पूजा-अर्चना की जा रही है. वहीं कई घरों में भी लोग अपने वाहनों की पूजा कर इस पर्व में शामिल हो रहे हैं.

औद्योगिक और तकनीकी संस्थानों में विश्वकर्मा पूजा

पूजा को लेकर गैराज और वर्कशॉप में सुबह से ही चहल-पहल बनी हुई है. औद्योगिक और तकनीकी संस्थानों में भी विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व देखने को मिल रहा है. बिजली विभाग, रेलवे, हटिया यार्ड, एचईसी, मेकॉन समेत विभिन्न संयंत्रों और संस्थानों में पूजा-अर्चना की जा रही है. इन स्थानों पर मशीनों, उपकरणों और कार्यस्थल से जुड़े संसाधनों की विधिवत पूजा की जा रही है.

विश्वकर्मा पूजा के लिए पंडालों का निर्माण

कई संस्थानों और स्थानीय पूजा समितियों की ओर से विश्वकर्मा पूजा के लिए पंडाल भी बनाए गए हैं. कहीं आकर्षक सजावट के साथ भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो कहीं सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना की जा रही है. पूजा के बाद प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई है.