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विश्वकर्मा जयंती विशेष: MCB जिले में पतीले नदी के किनारे भोलेनाथ के साथ विराजे हैं देव शिल्पी भगवान, प्रकृति और आस्था का संगम

MCB जिले में पतीले नदी के किनारे भोलेनाथ के साथ विराजे हैं देव शिल्पी भगवान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

एमसीबी: 17 सितंबर को हर साल विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है. छत्तीसगढ़ के नगर पंचायत जनकपुर क्षेत्र में पतीले नदी के किनारे देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा और भगवान भोलेनाथ की प्राचीन प्रतिमाएं आस्था का केंद्र है. नदी की कल-कल धारा, चारों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण के बीच भोलेनाथ के साथ विराजे हैं विश्वकर्मा भगवान. जानिए मान्यता और पर्यटन के साथ ही इस स्थल के महत्व-

चकदही के इस देवस्थल से स्थानीय लोगों की गहरी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं. क्षेत्रवासियों के अनुसार, यहां भगवान विश्वकर्मा और शंकर भगवान की पूजा-अर्चना पीढ़ियों से होती आ रही है. बुजुर्गों के समय से चली आ रही इस परंपरा को आज भी लोग श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं. स्थानीय परिवारों के लिए यह स्थल केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक विरासत और आस्था का हिस्सा है.

हमारे पतीले नदी के किनारे भगवान विश्वकर्मा जी और शंकर भगवान विराजमान हैं. हमारे पिताजी लोग भी यहां पूजा करते आए हैं और हम लोग भी पूजा करते हैं. जैसी भी मनोकामना लेकर श्रद्धालु यहां आते हैं, उनके पूरे होने की मान्यता है. यहां हर कोई आकर पूजा करता है. - विवेक, श्रद्धालु

नगर पंचायत जनकपुर क्षेत्र में पतीले नदी के किनारे देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता

स्थानीय श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से भगवान विश्वकर्मा और भोलेनाथ की आराधना करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इसी मान्यता के चलते जनकपुर और आसपास के गांवों से लोग यहां दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. धार्मिक अवसरों के अलावा सामान्य दिनों में भी श्रद्धालुओं का आना-जाना बना रहता है.

जनकपुर क्षेत्र में चकदही देवस्थल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नदी किनारे आध्यात्मिक शांति का अनुभव

चकदही की खासियत यहां का प्राकृतिक माहौल है. पतीले नदी की धारा के किनारे स्थित देवस्थल पर पहुंचते ही श्रद्धालुओं को शांत वातावरण और हरियाली का अनुभव होता है. बरसात के मौसम में नदी और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य और बढ़ जाता है. प्रकृति के बीच कुछ समय बिताने से लोगों को सुकून का अहसास होता है.

भगवान विश्वकर्मा और शंकर भगवान की पूजा पीढ़ियों से होती आ रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यटन स्थल के रूप में विकास की संभावनाएं

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि चकदही के प्राचीन देवस्थल को व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए, तो यह जनकपुर क्षेत्र में धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है. श्रद्धालुओं के लिए पहुंच मार्ग, साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था, पेयजल और प्रकाश जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है. प्राचीन प्रतिमाओं के संरक्षण के साथ स्थल का विकास क्षेत्र की धार्मिक विरासत को मजबूती दे सकता है.

आस्था और विरासत का संरक्षण जरूरी

चकदही के स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी आस्था को देखते हुए इसके संरक्षण और सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया जाना चाहिए. नदी किनारे स्थित यह प्राचीन स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आस्था, संस्कृति और प्रकृति के संगम के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है.