विश्वकर्मा जयंती पर कारखानों, उद्यागों में हुआ हवन-पूजन; आईटीआई के अभ्यर्थियों ने मांगा कॅरियर का आशीर्वाद, कर्मचारियों ने लिया ऐसा संकल्प
फर्रुखाबाद के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में खास अंदाज और संकल्प के साथ मनाई गई विश्वकर्मा जयंती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 9:57 AM IST
फर्रुखाबाद : शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा को संसार का पहला वास्तुकार, शिल्पकार और इंजीनियर माना गया है. ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार भगवान विश्वकर्मा जयंती 17 या 18 सितंबर को कन्या संक्रांति के दिन मनाया जाता है. इस दिन कारखानों, उद्योगों और कार्यस्थलों पर मशीनों, औजारों तथा वाहनों की पूजा की जाती है. गुरुवार को फर्रुखाबाद में विश्वकर्मा जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में हवन एवं पूजन हुए और नए संकल्प लिए गए.
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (GITI) फर्रुखाबाद में भगवान विश्वकर्मा जयंती श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई. संस्थान की टर्नर कार्यशाला में हवन-पूजन किया गया. हवन में संस्थान के नोडल प्रधानाचार्य राजवीर सिंह, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अमृतपुर के प्रधानाचार्य ब्रजेश कुमार, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षणार्थियों ने आहुतियां डालीं. अनुदेशक रंजीत कुमार ने बताया कि विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर संस्थान की विभिन्न कार्यशालाओं में भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया गया.
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फर्रुखाबाद में कुल 24 ट्रेड संचालित हैं. जिसके सापेक्ष में 53 ट्रेड में अनुदेशक की आवश्यकता है. वर्तमान में 28 अनुदेशक कार्यरत हैं. संस्थान को आवंटित 781 सीटों के सापेक्ष अब तक 614 अभ्यर्थियों के प्रवेश पूर्ण हो चुके हैं. शेष सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है. पूर्व अनुदेशक अरविंद दुबे ने बताया कि बदलते दौर के अनुसार मशीनरी भी बदली है. जिसका उपयोग छात्र-छात्राएं उपयोग कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं.
आईटीआई छात्र अंजलि सौरभ, रुचि आदित्य ने बताया कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन आदि ट्रेड या कंप्यूटर जैसे ट्रेडों में रोज प्रैक्टिकल करने का मौका का मिलता है. थ्योरी भी पढ़ाई जाती है. भगवान विश्वकर्मा के इस पावन दिन पर कॅरियर को लेकर सपना देखा है कि रेलवे में नौकरी लग जाए या अन्य विभाग में नौकरी लगे. अगर नौकरी नहीं लगी तो बिजनेस करेंगे.
नोडल प्रधानाचार्य राजवीर सिंह ने बताया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उद्देश्य युवाओं को रोजगारपरक तकनीकी कौशल प्रदान करना है. उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से नियमित रूप से कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा आधुनिक तकनीकी कौशल विकसित करने का आह्वान किया है.
लखीमपुर खीरी : चीनी मिलों में हुई मशीनों की पूजा-अर्चना
भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर पलिया शहर में शहर स्थित बजाज चीनी मिल में मिल अधिकारियों और कर्मचारियों ने विधि विधान से मशीनों की पूजा की. बजाज हिंदुस्थान चीनी मिल में भगवान विश्वकर्मा की पूजा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हुई. हवन में मिल के यूनिट हेड ओपी चौहान, राजीव तोमर, मनोज मिश्रा, सतीश श्रीवास्तव, तनवीर अहमद सहित कर्मचारी संगठन पदाधिकारियों ने यज्ञ में आहुतियां डालीं.
प्रतापगढ़ : जलकल विभाग में हुआ भव्य हवन-पूजन
भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नगर पालिका परिषद बेला प्रतापगढ़ के जलकल विभाग में हवन-पूजन का आयोजन किया गया. इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि विशाल विक्रम सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन में आहुतियां डाली. इसके पहले जलकल परिसर के सभी संयंत्रों, मशीनरियों और जल आपूर्ति तंत्र की सफाई करके पूजा की गई. इस मौके पर नगर पालिका परिषद के अधिकारी, जलकल विभाग के कर्मचारी तथा नगर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे. पूजन के पश्चात लगन व निष्ठा के साथ काम करने का संकल्प लिया गया और प्रसाद वितरित किया गया.
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