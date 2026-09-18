ETV Bharat / state

विश्वकर्मा जयंती पर कारखानों, उद्यागों में हुआ हवन-पूजन; आईटीआई के अभ्यर्थियों ने मांगा कॅरियर का आशीर्वाद, कर्मचारियों ने लिया ऐसा संकल्प

आईटीआई में मनाई गई विश्वकर्मा जयंती. ( Photo Credit : ETV Bharat )