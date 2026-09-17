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विश्वकर्मा जयंती 2026: एसईसीएल मानिकपुर खदान में उमड़ी भीड़, लोग बड़ी मशीनें देखकर हुए अचंभित

विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर एसईसीएल मानिकपुर खदान में विशेष पूजा अर्चना की गई.राजकुमार शाह की रिपोर्ट

Vishwakarma Jayanti celebrated
एसईसीएल मानिकपुर खदान में उमड़ी भीड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2026 at 4:41 PM IST

4 Min Read
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कोरबा : सृष्टि के पहले शिल्पकार और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती गुरुवार को कोरबा जिले में उत्साह और विधि-विधान के साथ मनाई गई. इस अवसर पर एसईसीएल की मानिकपुर ओपनकास्ट माइंस और सेंट्रल वर्कशॉप में विशेष और भव्य आयोजनों हुए. आम नागरिकों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस दिन खदान परिसर के भीतर प्रवेश की विशेष अनुमति मिलती है. जिससे उन्हें खदान की कार्यप्रणाली को करीब से देखने का दुर्लभ अवसर मिलता है. विश्वकर्मा जयंती पर सुबह से ही मानिकपुर खदान के साथ ही सेंट्रल वर्कशॉप में लोगों का तांता लगा हुआ था. अधिकारी और कर्मचारी सभी मिलकर विश्वकर्मा पूजा का आयोजन करते हैं और भोग प्रसाद का वितरण करते हैं.


सुबह से ही शुरू हुए अनुष्ठान

​विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर सुबह से ही मानिकपुर खदान, सेंट्रल वर्कशॉप और विभिन्न कार्यस्थलों पर भगवान विश्वकर्मा की सुंदर मूर्तियों की स्थापना की गई. एसईसीएल प्रबंधन, अधिकारियों, कर्मचारियों और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर देश और संस्थान की समृद्धि की कामना की. इस दौरान पूरा औद्योगिक परिसर 'जय विश्वकर्मा' के जयकारों से गूंज उठा. खदान में उपयोग होने वाली भारी-भरकम मशीनों, ड्रिफ्टर्स, शोवल्स, डंपर और वाहनों की भी विशेष पूजा की गई. जो सुरक्षा और निरंतर उत्पादन का प्रतीक हैं.

Machines worshipped
मशीनों की पूजा हुई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विश्वकर्मा पूजा पर रहती है विशेष व्यवस्था

मानिकपुर कोयला खदान के मैकेनिक इंस्पेक्टर मनोज शर्मा ने कहा कि हम पूरे विधि विधान के साथ विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं. मानिकपुर खदान में सामान्य तौर पर लोगों का प्रवेश बंद रहता है, लेकिन इस दिन लोगों का आना-जाना लगा रहता है.

एसईसीएल मानिकपुर खदान में उमड़ी भीड़ (Etv Bharat)

विश्वकर्मा पूजा के दौरान लोगों को छूट दी जाती है, बड़ी तादात में लोग यहां आते हैं और खदान में उत्खनन कार्यों को भी देखते हैं. खदान में घूमकर वो खनन की प्रक्रिया को भी करीब से देखते हैं- मनोज शर्मा, मैकेनिक इंस्पेक्टर

विश्वकर्मा पूजा हमारे लिए एक बड़ा उत्सव रहता है. एक तरफ उत्खनन चलता है, तो दूसरी तरफ हम बीच-बीच में समय निकालकर विश्वकर्मा पूजा का त्योहार मनाते हैं-दशरथ प्रसाद जायसवाल, मैनेजर कार्मिक

सेंट्रल वर्कशॉप में तैनात कर्मचारी सतीश ने बताया कि सामान्य तौर पर सेंट्रल वर्कशॉप में आने की अनुमति नहीं मिलती. लेकिन विश्वकर्मा जयंती में लोगों को भी यहां आने दिया जाता है. उन्हें मशीनों को दिखाते हैं, लोग बड़ी-बड़ी मशीनों को देखकर यह अंदाजा लगाते हैं कि किस तरह से उत्खनन होता होगा. पूछने पर हमारे सभी लोगों को मशीनों के बारे में जानकारी भी देते हैं.

Vishwakarma Jayanti celebrated
मानिकपुर वर्कशॉप में मनाई गई विश्वकर्मा जयंती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


​ग्रामीणों और बच्चों में उत्साह
​मानिकपुर खदान में साल भर सुरक्षा कारणों से बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहता है. लेकिन विश्वकर्मा पूजा के दिन परंपरा के अनुसार आसपास के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग, महिलाएं और युवा भगवान के दर्शन करने पहुंचे. खदान प्रबंधन की विशेष व्यवस्था के तहत आगंतुकों ने सेंट्रल वर्कशॉप और उत्खनन स्थल का दौरा किया. ​विशालकाय डंपर और बड़ी मशीनों को पास से देखने को लेकर लोगों के बीच भारी उत्सुकता देखी गई. लोगों ने खदान के इंजीनियरों और कर्मचारियों से मशीनों के काम करने के तरीके और कोयला उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को बेहद नजदीक से समझा. ​

Manikpur Opencast Mines
मानिकपुर ओपनकास्ट माइंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय लोगों का कहना था कि मानिकपुर खदान में विश्वकर्मा पूजा का यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कोयलांचल के मजदूरों और आम जनता के बीच आपसी मेल-मिलाप का एक बड़ा पर्व होता है. जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारियों और आगंतुकों ने प्रसाद ग्रहण किया.

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