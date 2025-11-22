अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन; बुलडोजर से ध्वस्त करने की हुई मांग
विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि आंतक का अड्डा बन चुके विश्वविद्यालय को ढहा देना चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 4:49 PM IST
लखनऊ: विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से ध्वस्त करने की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी भी की गई.
विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि आतंक का अड्डा बन चुके विश्वविद्यालय को ढहा देना चाहिए. वहां की खाली जमीन पांच पांडवों के नाम पर विद्यापीठ स्थापित किया जाना चाहिए. परिषद के कार्यकर्ताओं ने चौक से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया और अधिकारियों का ज्ञापन सौंपा.
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि अगर प्रशासन बुलडोजर नहीं चलाएगा, तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद लखनऊ से बुलडोजर लेकर वहां पहुंचेगा और विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा.
गोपाल राय ने कहा कि जिस क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय है, वहां महाभारत काल में माता कुंती और पांच पांडवों ने अज्ञातवास का समय बिताया था. यह इलाका पौराणिक और ऐतिहासिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है. इसके पास परसों गांव में ऋषि पराशर का प्राचीन आश्रम मौजूद है.
ऐसी ऐतिहासिक जमीन पर अल फलाह यूनिवर्सिटी का आतंक सोचने वाली बात है. हमारी सरकार को तत्काल इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इसे बंद कर गिरा देना चाहिए.
उन्होंने कहा कि मेरा सरकार को सुझाव है, कि उस जमीन पर पांडव वेद विद्यापीठ, वैदिक गुरुकुल स्थापित किया जाए. ताकि पुराणों और वेदों की रचनाएं, उपनिषद और भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा आगे बढ़ सके.
