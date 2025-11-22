ETV Bharat / state

अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन; बुलडोजर से ध्वस्त करने की हुई मांग

विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि आंतक का अड्डा बन चुके विश्वविद्यालय को ढहा देना चाहिए.

अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन.
अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से ध्वस्त करने की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी भी की गई.

विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि आतंक का अड्डा बन चुके विश्वविद्यालय को ढहा देना चाहिए. वहां की खाली जमीन पांच पांडवों के नाम पर विद्यापीठ स्थापित किया जाना चाहिए. परिषद के कार्यकर्ताओं ने चौक से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया और अधिकारियों का ज्ञापन सौंपा.

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि अगर प्रशासन बुलडोजर नहीं चलाएगा, तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद लखनऊ से बुलडोजर लेकर वहां पहुंचेगा और विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा.

लखनऊ में प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat)

गोपाल राय ने कहा कि जिस क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय है, वहां महाभारत काल में माता कुंती और पांच पांडवों ने अज्ञातवास का समय बिताया था. यह इलाका पौराणिक और ऐतिहासिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है. इसके पास परसों गांव में ऋषि पराशर का प्राचीन आश्रम मौजूद है.

ऐसी ऐतिहासिक जमीन पर अल फलाह यूनिवर्सिटी का आतंक सोचने वाली बात है. हमारी सरकार को तत्काल इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इसे बंद कर गिरा देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि मेरा सरकार को सुझाव है, कि उस जमीन पर पांडव वेद विद्यापीठ, वैदिक गुरुकुल स्थापित किया जाए. ताकि पुराणों और वेदों की रचनाएं, उपनिषद और भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा आगे बढ़ सके.

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट से बिजनौर DM के खिलाफ वारंट जारी; अवमानना मामले में जवाब दाखिल न करने पर कोर्ट की सख्ती

TAGGED:

VISHW HINDU PARISHAD PROTEST
AL FALAH UNIVERSITY NEWS
PROTEST AGAINST AL FALAH UNIVERSITY
PROTEST IN LUCKNOW AGAINST AL FALAH
LUCKNOW LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.