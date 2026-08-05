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सांसद पप्पू यादव के खिलाफ संभल में VHP का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम साधु-संतों के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पुलिस हम पर ही कार्रवाई कर रही है.

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सांसद पप्पू यादव के खिलाफ संभल में VHP का उग्र प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 2:14 PM IST

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संभल: कोतवाली क्षेत्र स्थित शंकर इंटर कॉलेज चौराहे पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया है. दरअसल, राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने संसद में साधु के भेष में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से लोगों में जमकर आक्रोश देखा जा रहा है. इसी क्रम में मंगलवार को जनपद में भी लोगों ने प्रदर्शन करके सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंका. इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच करीब 15 मिनट तक तीखी झड़प हुई.

पुतला दहन के बाद माहौल उस समय और गरमा गया जब पुलिस ने बजरंग दल के जिला संयोजक को हिरासत में लेकर सरकारी गाड़ी में बैठा लिया. इस पर नाराज कार्यकर्ता कोतवाली पहुंच गए और परिसर के भीतर ही धरने पर बैठकर पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. कार्यकर्ता जिला संयोजक की तत्काल रिहाई की मांग पर अड़े रहे. इधर कोतवाली परिसर में हंगामे और धरने की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे और लोगों से बात करके शांत कराया.

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सांसद पप्पू यादव के खिलाफ संभल में VHP का उग्र प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)

बजरंग दल के पदाधिकारी नितिन शर्मा ने कहा कि पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र पहनकर जिस तरह हिंदू समाज और संतों का अपमान किया गया, उसके विरोध में हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है. प्रदर्शन से पहले प्रशासन को सूचना दे दी गई थी. इसके बावजूद बजरंग दल को कमजोर समझते हुए पुलिस ने विभाग संयोजक होने की वजह से मुझे जबरन गाड़ी में बैठा लिया.

उन्होंने कहा कि प्रशासन की मानसिकता देखिए, हम लोग साधु-संतों के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसके बाद भी पुलिस ने हम पर ही कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि अगर कप्तान साहब ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की, तो बजरंग दल की ओर से इसका पूरा विरोध किया जाएगा और पूरा हिंदू समाज सड़क पर उतरकर विरोध करेगा.

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