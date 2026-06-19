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मार्गदर्शक मंडल सम्मेलन में पहुंचे विहिप अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष, समलैंगिक विवाह और लिव इन रिलेशन पर जताई चिंता

हरिद्वार: विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि देश में परिवार व्यवस्था कमजोर पड़ना चिंता का विषय है, बैठक में इन्हीं विषयों पर चर्चा की गई है. हिंदू परिवारों में अच्छे संस्कार बढ़ने चाहिएं लेकिन हमने देखा है कि न्यायालय की व्यवस्था में आज लड़का लड़की बिना शादी के साथ रह सकते हैं, समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिली है. बैठक में इन विचारों को डिरेकॉगनाइज किया गया और उन सब विचारों की समीक्षा की जाएगी.

बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत को आलोक कुमार ने बड़ी जीत बताया और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा. कहा कि बंगाल चुनाव में हिंदू समाज की की जीत ने यह साबित कर दिया है कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी. गुरुवार से हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के दो दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत हुई. भूपत वाला के निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में बैठक के पहले दिन विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारी और तमाम साधु संत धर्माचार्य शामिल हुए. बैठक के दौरान देश के सामने वर्तमान चुनौतियों, सनातन संस्कृति के संरक्षण, गौ सुरक्षा, जैसे कई विषयों को लेकर चर्चा हुई.

साधु संतों ने अपने संबोधन में कहा कि सनातन धर्म केवल एक पूजा पद्धति नहीं, बल्कि विश्वबंधुत्व और मानवता का संदेश देने वाली जीवन शैली है. संत समाज ने विहिप के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए समाज को जागरूक और संगठित बनाने के लिए व्यापक जनजागरण किए जाने की बात कही. शुक्रवार को सम्मेलन के अगले चरण में सनातन से जुड़े कई दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. बैठक में निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज और महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद भारती महाराज समेत सैकड़ों साधु संत उपस्थित रहे.