बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता के खिलाफ सड़क पर उतरा हिंदू संगठन, मोहम्मद युनूस का पुतला जलाकर जताया विरोध

जिला स्कूल से शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक जुलूस की शक्ल में पहुंचे आंदोलनकारियों ने मोहम्मद युनूस का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया. विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व विहिप बजरंग दल ने किया.

रांची: बांग्लादेश में हिंदू नौजवान दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या के खिलाफ बुधवार को रांची की सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचे सैकड़ों लोग 'मोहम्मद युनूस मुर्दाबाद', 'बांग्लादेश मुर्दाबाद', 'बांग्लादेशी हिंदुओं तुम संघर्ष करो 'हम तुम्हारे साथ हैं', 'हत्यारों को मौत की सजा दो' जैसे नारे लगाते दिखे.

वहीं इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश की इस घटना से पूरे भारत का हिंदू समाज आक्रोशित है. इस प्रकार के इस्लामिक जिहादी एवं आतंकवाद को हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा.

मजहब के नाम पर वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को अब हिदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा. पूरा हिंदू समाज भारत पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम पूरे विश्व में रह रहे हिंदुओं की रक्षा करें तथा संगठन की सरकार से मांग है कि इस घटना का करारा जवाब दे, हिंदू समाज जवाबी कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा है: कीर्ति गौरव, प्रांत संयोजिका, दुर्गा वाहिनी

इस मौके पर विहिप पटना क्षेत्र के मंत्री वीरेंद्र साहू, प्रांत उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद यादव, प्रांत मंत्री मिथिलेश्वर मिश्र, बजरंग दल प्रांत संयोजक रंगनाथ महतो, प्रचार-प्रसार प्रांत प्रमुख प्रकाश रंजन, दुर्गा वाहिनी प्रांत सह संयोजिका कीर्ति गौरव, धर्माचार्य प्रांत संपर्क प्रमुख युगल किशोर प्रसाद, रविशंकर राय, महानगर अध्यक्ष कैलाश केशरी, महानगर मंत्री विश्वरंजन कुमार, महानगर संयोजक विक्रम साहू, योगेश खेड़वाल, अनिल तिवारी, सुशील जी, पारस नाथ मिश्रा, शंकर दुबे, पलामू उप महापौर मंगल सिंह, रतन केशरी, राजेश अग्रवाल, विजयनाथ महतो, तड़ित राय एवं विहिप तथा बजरंग दल के कार्यकर्त्ता मौजूद थे.

