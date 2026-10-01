ETV Bharat / state

निकाय चुनाव में हार पर रार: दूसरे दिन भी बरसे विश्वेन्द्र सिंह, अब आंकड़े जारी कर उठाए टिकट बंटवारे पर सवाल

विश्वेन्द्र सिंह ने सीधे डीग के पांच वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों को मिले वोटों का हवाला देते हुए टिकट वितरण पर सवाल उठाया.

Bharatpur Nagar Nikay Election
पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 12:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर शुरू हुआ पार्टी का अंदरूनी विवाद दूसरे दिन भी थमने के बजाय और तेज हो गया. पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह लगातार दूसरे दिन सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस के स्थानीय संगठन और प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं. बुधवार को भरतपुर-डीग के दोनों जिलाध्यक्षों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधने के बाद गुरुवार सुबह उन्होंने डीग जिला कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर एक और पोस्ट की. इसमें टिकट बंटवारे से लेकर हार तक के आंकड़े गिनाए गए हैं.

इस बार विश्वेन्द्र सिंह ने सीधे डीग के पांच वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों को मिले वोटों का हवाला देते हुए टिकट वितरण पर सवाल उठाया. उन्होंने अपनी पोस्ट में दावा किया कि डीग जिला अध्यक्ष ने निकाय चुनाव के 40 वार्डों में से पांच वार्डों में टिकट बांटे थे. विश्वेंद्र सिंह ने इन पांचों वार्डों के परिणामों को टिकट चयन की स्थिति से जोड़ते हुए संगठन पर निशाना साधा.

पढ़ें: निकाय चुनाव हार पर फूटा विश्वेन्द्र का गुबार, बोले, चहेतों को टिकट देने से डूबी कांग्रेस, डोटासरा पर लगाए गंभीर आरोप

विश्वेन्द्र सिंह ने पोस्ट में कहा कि वार्ड नंबर एक से कांग्रेस प्रत्याशी हेमराज सैनी को 243 वोट मिले. वार्ड 10 से प्रियकेश को 14, वार्ड 12 से बच्चू सिंह मीणा को 56, वार्ड 34 से राजेंद्र प्रसाद को 86 और वार्ड 37 से सोहनलाल भारती को 10 वोट मिले. इन परिणामों को शर्मनाक स्थिति बताते हुए विश्वेन्द्र सिंह ने सवाल उठाया कि चुनाव परिणाम पर मंथन करने के बजाय डीग जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष की तारीफ कर रहे हैं. इस पोस्ट के जरिए विश्वेन्द्र सिंह ने एक दिन पहले लगाए अपने आरोपों को ही आगे बढ़ाया है. बुधवार को उन्होंने निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए भरतपुर और डीग के जिलाध्यक्षों के टिकट वितरण को जिम्मेदार बताया था. उनका आरोप था कि पार्टी के पुराने और वास्तविक कार्यकर्ताओं की जगह चहेतों को टिकट दिए गए, जिसका असर चुनाव परिणाम में दिखाई दिया.

बुधवार को विश्वेन्द्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने आरएएस भर्ती में डोटासरा के परिवार और रिश्तेदारों को मिले अंकों, ओबीसी प्रमाण-पत्र के लाभ तथा रीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की. इन आरोपों को विश्वेन्द्र सिंह के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए. इसी पोस्ट में उन्होंने डोटासरा के बयाना दौरे के दौरान भरतपुर को लेकर दिए गए कथित बयान पर भी आपत्ति जताई और इसे जिले की जनता का अपमान बताया.

पढ़ें: Vishvendra Vs Nem Singh : विश्वेंद्र बोले- नेता मैंने बनाया, झंडा मैंने सौंपा...नेम सिंह ने कहा- सम्मान करते हैं, लेकिन मुंह खोल दिया तो बहुत कुछ होगा

डोटासरा के इस्तीफे की मांग: विश्वेन्द्र सिंह ने डोटासरा के इस्तीफे अथवा कांग्रेस आलाकमान से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तक कर दी. उन्होंने इस संदर्भ में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. चंद्रभान का भी जिक्र करते हुए कहा कि यदि डोटासरा दोबारा भरतपुर आते हैं तो उनका स्वागत-सत्कार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. चंद्रभान से बेहतर कराया जाएगा. इस तरह निकाय चुनाव में टिकट वितरण से शुरू हुआ विश्वेन्द्र सिंह का हमला अब स्थानीय जिलाध्यक्षों से आगे बढ़कर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व और डोटासरा तक पहुंच गया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा को भी टैग किया था. बुधवार और गुरुवार की लगातार पोस्टों के बाद भरतपुर-डीग कांग्रेस में संगठनात्मक फैसलों, टिकट वितरण और चुनावी हार की जिम्मेदारी को लेकर उठे सवाल अब सार्वजनिक राजनीतिक टकराव का रूप लेते दिखाई दे रहे हैं.

TAGGED:

CONGRESS DISPUTE VISHVENDRA SINGH
CONGRESS DEEG PRESIDENT COMMENT
VISHVENDRA SINGH SOCIAL MEDIA POST
PCC PRESIDENT GOVIND SINGH DOTASARA
BHARATPUR NAGAR NIKAY ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.