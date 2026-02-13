ETV Bharat / state

विश्वेंद्र सिंह बोले- डर मेरी डिक्शनरी में नहीं, गरीबों के लिए पंगा लेना मेरा शौक

खनन माफिया को चुनौती और पुलिस पर सवाल. पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने किया ये बड़ा दावा. जानिए पूरा माजरा...

पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह (Souce : Vishvendra Singh Social Media Account)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 1:15 PM IST

भरतपुर: जिले में अवैध खनन को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर खनन माफिया को खुली चुनौती दी है और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि डर उनकी डिक्शनरी में नहीं है और गरीबों के हित में पंगा लेना उनका शौक है. साथ ही दावा किया कि उन्हें खनन माफिया की ओर से मामले को आगे न बढ़ाने के लिए दबे शब्दों में संदेश भिजवाया गया, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं.

पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शुक्रवार को फेसबुक पोस्ट के जरिए अवैध खनन और कथित खनन माफिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सख्त चेतावनी दी. उन्होंने लिखा है कि कुछ खनन माफिया की ओर से उन्हें दबे शब्दों में संदेश भिजवाया गया कि वे इस मामले को आगे न बढ़ाएं और दूरी बनाए रखें. इस पर उन्होंने दो टूक कहा कि गरीब लोगों के हित में पंगा लेना मेरा शौक है. मेरी डिक्शनरी में डर नाम की कोई चीज नहीं है. विश्वेंद्र सिंह ने लिखा कि वे पिछले 40 वर्षों से गरीब और शोषित वर्ग के हक की लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने कहा कि यदि किसी में हिम्मत है तो उन्हें रोक कर दिखाए.

एक दिन पहले गुरुवार को की गई पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि सुबह करीब 8 बजे सेवर थाना के सामने से गुजरते समय उन्होंने अवैध खनन से भरी कुछ ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को रुकवाया. उन्होंने अपने पीएसओ को सेवर थाने भेजा। उनके अनुसार पहले एक पुलिसकर्मी बाहर आया और करीब 10 मिनट बाद एसएचओ मौके पर पहुंचे. इसके बाद बिना रॉयल्टी/रावन्ना (खनन परिवहन अनुमति) के चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को बंद कराया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण शहर में अवैध खनन के वाहन खुलेआम घूम रहे हैं.

पढ़ें : अवैध बजरी खनन के खिलाफ एक्शन, DST टीम ने फिल्मी अंदाज में डंपर में बैठकर की कार्रवाई

सर्किट हाउस चौराहा की घटना : गुरुवार को की गई दूसरी पोस्ट में विश्वेंद्र सिंह ने बताया था कि तड़के करीब 3:30 बजे मोतीमहल से पूजा-अर्चना कर लौटते समय सर्किट हाउस चौराहे के पास भी उन्हें अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली दिखाई दिए. उन्होंने इसकी सूचना सीओ सिटी को दी. आरोप है कि सीओ सिटी ने मथुरा गेट थाने को सूचना देने की बात कही, लेकिन करीब 20 मिनट इंतजार के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस कंट्रोल रूम नंबर पर दो बार फोन किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ.

विश्वेंद्र सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि भरतपुर पुलिस की लापरवाही के कारण अवैध खनन से भरे वाहनों का धड़ल्ले से आवागमन हो रहा है. उन्होंने आशंका जताई कि यदि पुलिस प्रशासन ने आंखें मूंदे रखीं तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है. साथ ही उन्होंने डीग और मेवात क्षेत्र में बढ़ते अपराधों का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों पर अंकुश नहीं लग रहा, जबकि सही लोगों पर कार्रवाई की जा रही है. विश्वेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि वे बिना ठोस सबूत के कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं करते.

