अशांत क्षेत्र विधेयक 2026 : विहिप ने किया स्वागत, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताया
राजस्थान सरकार के डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर विहिप ने स्वागत किया है. विहिप ने इसे आवश्यक कदम बताया है.
Published : January 22, 2026 at 8:07 PM IST
जयपुर: राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा सत्र में एक नया विधेयक लाने जा रही है. 'राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल-2026' (अशांत क्षेत्र विधेयक 2026) को लेकर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक संगठनों में बहस तेज हो गई है. विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने इस विधेयक का खुलकर स्वागत करते हुए इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम कदम बताया है.
विहिप के प्रदेश मंत्री सुरेश उपाध्याय ने गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों (डिस्टर्ब्ड एरियाज) की समस्या केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देशव्यापी है. उन्होंने कहा कि शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था. विश्व हिंदू परिषद इसका स्वागत करता है.
जनसंख्या संतुलन के लिए बिल जरूरी: उपाध्याय ने दावा किया कि जयपुर के सिविल लाइंस जैसे वीआईपी क्षेत्र, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के आवास है, वहां आसपास के इलाकों में 40 से अधिक अवैध रूप से बनी हुई मकानें हैं. उन्होंने कहा कि किसी की उपासना पद्धति से कोई समस्या नहीं है, लेकिन 'सोच' ही असली जड़ है. उपाध्याय ने यह भी कहा कि एक वर्ग लड़ना नहीं चाहता. उन्होंने दावा किया कि मालपुरा और टोंक जैसे क्षेत्रों से पलायन करना पड़ा है, तथा परकोटे में हालात और ज्यादा खराब हैं. उनके अनुसार कई इलाकों में धार्मिक आयोजनों में आपत्ति जताई जाती है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ता है.
पलायन रुकेगा: इस बीच, विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोश पारीक ने भी विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह कोई सांप्रदायिक कानून नहीं है, बल्कि अशांत क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गुजरात में पहले से ही डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट लागू है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन वहां की पीठ ने इसे संवैधानिक करार दिया था.
पारीक ने कहा कि अशांत क्षेत्र घोषित क्षेत्रों में प्रशासनिक अनुमति के बिना संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हो सकेगा, जिससे जबरन पलायन, अवैध कब्जे और तनाव की घटनाओं में कमी आएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि जयपुर के कुछ पुराने इलाकों में पोस्टरबाजी, पत्थरबाजी और डर के माहौल के चलते लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं. विहिप नेताओं का कहना है कि जब भी इस तरह का कानून लाया जाता है, तो उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होती है, जबकि इसका उद्देश्य केवल कानून-व्यवस्था और सामाजिक संतुलन बनाए रखना है.