अशांत क्षेत्र विधेयक 2026 : विहिप ने किया स्वागत, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताया

जयपुर: राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा सत्र में एक नया विधेयक लाने जा रही है. 'राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल-2026' (अशांत क्षेत्र विधेयक 2026) को लेकर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक संगठनों में बहस तेज हो गई है. विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने इस विधेयक का खुलकर स्वागत करते हुए इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम कदम बताया है.

विहिप के प्रदेश मंत्री सुरेश उपाध्याय ने गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों (डिस्टर्ब्ड एरियाज) की समस्या केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देशव्यापी है. उन्होंने कहा कि शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था. विश्व हिंदू परिषद इसका स्वागत करता है.

पढ़ें: Disturbed Areas Bill : कांग्रेस का आरोप- सरकार दंगा कराना चाहती है, जवाब- पलायन रोकने के लिए जरूरी है बिल

जनसंख्या संतुलन के लिए बिल जरूरी: उपाध्याय ने दावा किया कि जयपुर के सिविल लाइंस जैसे वीआईपी क्षेत्र, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के आवास है, वहां आसपास के इलाकों में 40 से अधिक अवैध रूप से बनी हुई मकानें हैं. उन्होंने कहा कि किसी की उपासना पद्धति से कोई समस्या नहीं है, लेकिन 'सोच' ही असली जड़ है. उपाध्याय ने यह भी कहा कि एक वर्ग लड़ना नहीं चाहता. उन्होंने दावा किया कि मालपुरा और टोंक जैसे क्षेत्रों से पलायन करना पड़ा है, तथा परकोटे में हालात और ज्यादा खराब हैं. उनके अनुसार कई इलाकों में धार्मिक आयोजनों में आपत्ति जताई जाती है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ता है.