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मनखे-मनखे एक समान के सिद्धांत पर साय सरकार का फोकस, SC विकास के लिए 573 करोड़ रुपये मंजूर

उड़ान, शिखर और मंजिल से युवाओं को छत्तीसगढ़ में मौका मिलेगा. एससी वर्ग के विकास के लिए बजट में 573 करोड़ रुपये मंजूर हुए.

SC Department Budget Passed in Chhattisgarh Legislative Assembly
छत्तीसगढ़ विधानसभा में एससी विभाग का बजट पास (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 16, 2026 at 7:53 PM IST

4 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिए वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों को मंजूरी दे दी गई है. विभागीय मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बाबा गुरु घासीदास के “मनखे-मनखे एक समान” के सिद्धांत पर काम कर रही है. इस सिंद्धांत पर चलते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है. इस बजट में शिक्षा, छात्रावास, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है.

अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिए 573 करोड़ का बजट

विधानसभा में चर्चा के बाद अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिए कुल 573 करोड़ 4 लाख 47 हजार रुपये की अनुदान मांग पारित की गई. इसमें अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 7 करोड़ 15 लाख 39 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 565 करोड़ 89 लाख 8 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है. यह राशि पिछले वर्ष के बजट की तुलना में करीब 7.88 प्रतिशत अधिक है.

अनुसूचित जाति उपयोजना में 12,970 करोड़ का प्रावधान

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बताया कि राज्य के मुख्य बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत विभिन्न विभागों के माध्यम से 12 हजार 970 करोड़ 2 लाख 45 हजार रुपये का समेकित प्रावधान किया गया है. इस राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे, सामाजिक विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर किया जाएगा.

नई योजनाओं पर सरकार का फोकस

बजट में कई नई पहलों को शामिल किया गया है. अनुसूचित जाति विकास संचालनालय की स्थापना के लिए 30 नए पदों के सृजन हेतु 2 करोड़ 26 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं पारंपरिक चर्म शिल्प से जुड़े लोगों की आजीविका सुधारने के लिए प्रशिक्षण और सामग्री उपलब्ध कराने हेतु 2 करोड़ रुपये रखे गए हैं.

छात्रावास और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार

प्रदेश में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में 342 प्री-मैट्रिक छात्रावास, 92 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास और 51 आश्रम संचालित हैं, जिनमें करीब 25 हजार 927 सीटें स्वीकृत हैं. भवन विहीन छात्रावासों के लिए नए भवनों के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके तहत बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, जशपुर और बेमेतरा में छात्रावास और आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे.वहीं बड़े शहरों में छात्रावास नहीं मिलने वाले विद्यार्थियों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के तहत 2.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उड़ान, शिखर और मंजिल

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सीजी असिस्टेंस फॉर कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन योजना शुरू की जाएगी. इसके तहत ‘उड़ान’, ‘शिखर’ और ‘मंजिल’ नाम से तीन घटक बनाए गए हैं. इन योजनाओं के लिए कुल 7 करोड़ 47 लाख 70 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे छात्र UPSC, CGPSC, इंजीनियरिंग, मेडिकल, SSC, बैंकिंग और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे.

सतनाम पंथ के तीर्थ स्थलों का होगा विकास

सरकार ने सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास से जुड़े तीर्थ स्थलों के विकास के लिए भी बजट में प्रावधान किया है. गिरौदपुरी-भंडारपुरी क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट, सतनाम मार्ग के विकास और सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 2.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के बजट में बढ़ोतरी

सरकार ने अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों के विकास के लिए गठित प्राधिकरण के बजट में 25 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए इसे 75 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है. मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि मनखे-मनखे एक समान के संदेश को आधार बनाकर सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के समग्र विकास के लिए निरंतर काम करती रहेगी.

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