21 जनवरी को धान खरीदी पर आएगा बड़ा फैसला, कैबिनेट में तय होगा पुलिस कमिश्नर का पावर

साय कैबिनेट की आगामी बैठक में धान खरीदी पर बड़ा फैसला होने की उम्मीद है.

CG CM Vishnu Deo Sai
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

January 19, 2026

रायपुर: साय कैबिनेट की बैठक 21 जनवरी को होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है. कैबिनेट की बैठक में इस बार जिन मुद्दों को रखा जाना है उसमें छत्तीसगढ़ में चल रही धान खरीदी के समय को बढ़ाने को लेकर के भी निर्णय होना है. इसके साथ ही रायपुर पुलिस कमिश्नरी का अंतिम स्वरूप क्या होगा इस पर भी निर्णय लिया जाएगा.

बढ़ सकती है धान खरीदी की समय सीमा

21 जनवरी को साय कैबिनेट की होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में चल रहे धान खरीदी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं. किसानों का आरोप है कि अभी बहुत सारे किसानों को टोकन नहीं मिला है. वहीं धान उठाव सही ढंग से न होने से धान की खरीदी भी पूरी नहीं हो पाई है जबकि इसके लिए 31 जनवरी खरीदी की अंतिम तारीख रखी गई है. विभाग और पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार धान खरीदी की समय अवधि को आगे बढ़ा सकती है.

सीएम ने धान खरीदी को लेकर कही थी बड़ी बात

17 जनवरी को मुख्यमंत्री ने एलान करते हुए कहा था कि किसानों के द्वारा पैदा किए गए धान के एक-एक दाने की खरीदारी की जाएगी. किसानों ने जो मेहनत की है उसका उन्हें वाजिब हक मिलेगा. इसके बाद इस बात के प्रयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार धान खरीदी के समय को आगे बढ़ाएगी.

छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को लागू करने का ऐलान 15 अगस्त को किया था. अब उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. 23 जनवरी से रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया जाना है इसको लेकर 21 जनवरी को होने वाली बैठक में अंतिम रूप दे दिया जाएगा. देश के कई पुलिस कमिश्नर प्रणाली को प्रारूप के तौर पर यहां लाया गया था और उसके बाद रायपुर पुलिस कमिश्नरी के स्वरूप को अंतिम रूप दिया गया है. जिसे 21 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में पास किया जाएगा. 23 जनवरी से रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा.

PADDY PROCUREMENT IN CG
RAIPUR POLICE COMMISSIONERATE
POLICE COMMISSIONERATE SYSTEM
VISHNUDEV SAI CABINET

