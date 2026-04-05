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सीएम साय का पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा हमला, ममता राज ने लालू राज को भी छोड़ा पीछे

पश्चिंग बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय रायपुर लौट आए हैं.

Vishnu Deo Sai Targets Mamata Banerjee
विष्णु देव साय का ममता बनर्जी पर निशाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 5, 2026 at 6:19 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है. झारग्राम में भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होने के बाद सीएम साय ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर है और भ्रष्टाचार, अत्याचार और गुंडागर्दी के मामले में ममता राज ने लालू राज को भी पीछे छोड़ दिया है. पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है, जिससे सियासी बयानबाज़ी और तेज हो गई है.

झारग्राम की नामांकन रैली को बताया ऐतिहासिक

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हुए, जहां चार विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया. उन्होंने दावा किया कि रैली में भारी जनसैलाब उमड़ा और यह भाजपा के पक्ष में माहौल का संकेत है.

छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)

ममता सरकार के खिलाफ जनता में भारी गुस्सा

सीएम साय ने कहा कि 15 वर्षों की ममता बनर्जी सरकार से लोग नाराज़ हैं. उनके मुताबिक राज्य में रोजगार नहीं मिला, महिलाओं की सुरक्षा कमजोर हुई और जनता को बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला. उन्होंने इसे भाजपा के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा बताया.

केंद्र की योजनाओं को लेकर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में केंद्र की कई कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ लोगों तक नहीं पहुंचाया गया. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया.

“भ्रष्टाचार, अत्याचार और जंगलराज का माहौल”

सीएम साय ने ममता सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, अत्याचार, गुंडागर्दी और जंगलराज जैसी स्थिति है. उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि “लालू राज” का उदाहरण भी पीछे छूट गया है और इस बार जनता बदलाव चाहती है.

बंगाल में भाजपा सरकार बनने का दावा

सीएम साय ने दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी. उनका कहना है कि नामांकन रैलियों में उमड़ रही भीड़ और जनता का आक्रोश परिवर्तन की लहर के स्पष्ट संकेत हैं.

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