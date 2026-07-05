चिंतन शिविर 3.0 से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को मिलेगी दिशा: सीएम साय
सीएम विष्णुदेव साय ने चिंतन शिविर 3.0 को छत्तीसगढ़ के लिए काफी अहम बताया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 5, 2026 at 10:50 PM IST
रायपुर: चिंतन शिविर से निकले विचार बन रहे सुशासन और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला ये बातें सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में कही हैं. उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों से मिले सुझावों के आधार पर ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसे नए कार्य शुरू किए गए. इस बार के सुझाव से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अहम मदद मिलेगी.
दो दिनों तक चला चिंतन शिविर
विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दीर्घकालिक रणनीति और सुशासन को प्रभावी बनाने के लिए चिंतन शिविर 3.0 का आयोजन रायपुर के आईआईएम में किया गया. इसमें सीएम विष्णुदेव साय और उनके सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया. 4 जुलाई को इस शिविर का शुभारंभ हुआ और यह पांच जुलाई तक चला. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तथा देश के प्रतिष्ठित नीति विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों ने शासन, विकास और जनसेवा के विभिन्न आयामों पर व्यापक विचार-विमर्श किया.
चिंतन से परिवर्तन की ओर— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) July 5, 2026
विकसित छत्तीसगढ़ की नई दिशा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित 'चिंतन शिविर 3.0' का सफल समापन हुआ।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन, उभरती प्रौद्योगिकी, कृषि, पर्यटन, नेतृत्व विकास और विकासपरक राजनीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर… pic.twitter.com/6l5XJs1do2
चिंतन शिविर अब केवल विचारों के आदान-प्रदान का मंच नहीं रह गया है, बल्कि शासन व्यवस्था में ठोस सुधारों का प्रभावी माध्यम बन चुका है. राज्य सरकार आधुनिक, पारदर्शी, तकनीक-संचालित और नागरिकों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील प्रशासन विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. चिंतन शिविर 3.0 से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को नई दिशा देंगे- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
चिंतन शिविर के दूसरे दिन क्या रहा खास ?
दूसरे दिन आयोजित सतत समृद्धि के इंजन के रूप में पर्यटन विषयक सत्र आयोजित किया गया. इसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं पर्यटन नीति विशेषज्ञ सुमन बिल्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक, जनजातीय और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में देश का अग्रणी हाई-वैल्यू, लो-इम्पैक्ट पर्यटन गंतव्य बनने की अपार क्षमता रखता है. उन्होंने पर्यटन अवसंरचना, सामुदायिक भागीदारी, निवेश, उत्तरदायी पर्यटन और सुशासन आधारित पर्यटन मॉडल पर बल दिया. उन्होंने विशेष रूप से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर क्षेत्र, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बना सकता है.
इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ विषय पर नीति आयोग के सदस्य प्रो. अभय करंदीकर ने प्रकाश डाला. उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 5जी, ड्रोन, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन तथा डेटा-आधारित प्रशासन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की.
विकासपरक राजनीति पर हुई चर्चा
सबका प्रयास के माध्यम से विकासपरक राजनीति विषय पर लोकसभा सदस्य शशांक मणि त्रिपाठी ने अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि जिला ही विकास का वास्तविक केंद्र होना चाहिए. उन्होंने प्रत्येक जिले के लिए विकासोन्मुख योजना, स्थानीय आर्थिक क्षमता के अनुरूप विकास रणनीति तथा जिला-स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद आधारित नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने 'अमृत प्रयास', 'बनयान रिवोल्यूशन' और सहभागी शासन की अवधारणा प्रस्तुत की. इसके साथ उन्होंने जिला-केंद्रित विकास मॉडल पर बल दिया.
समापन सत्र में डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन, प्रभावी नीति-क्रियान्वयन, नेतृत्व विकास तथा लोक प्रशासन के विभिन्न आयामों पर अपने विचार रखे.
सीएम विष्णुदेव साय ने चिंतन शिविर को अधिक उपयोगी बताया. उन्होंने कहा कि पिछले दो चिंतन शिविरों में प्राप्त सुझावों को राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है. मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से फाइलों के निपटारे की प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और समयबद्ध हुई है. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान की प्रभावी व्यवस्था स्थापित हुई है, वहीं सेवा सेतु के माध्यम से 36 विभागों की 520 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराकर नागरिक सेवाओं को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाया गया है
दो दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 ने सुशासन, नेतृत्व विकास, उभरती प्रौद्योगिकियों, कृषि, पर्यटन तथा विकासपरक राजनीति जैसे विविध विषयों पर राज्य सरकार के दीर्घकालिक विज़न को नई दिशा प्रदान की. विशेषज्ञों के अनुभव, मंत्रिपरिषद के मंथन और प्रशासनिक नेतृत्व के सामूहिक विचारों से सफलता मिलेगी. चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव आने वाले समय में राज्य की नीतियों, प्रशासनिक सुधारों और विकास कार्यक्रमों का आधार बनेंगे.