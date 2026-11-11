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छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल पर साय सरकार का सख्त एक्शन, सर्विस ब्रेक की हुई कार्रवाई

हड़ताली पटवारियों पर एक्शन ( ETV BHARAT )

जशपुरनगर/ बलरामपुर: पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर जशपुर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. हड़ताल में शामिल होकर शासकीय कार्यों से अनुपस्थित रहने वाले जशपुर, मनोरा और दुलदुला विकासखंड के कुल 36 पटवारियों की अनुपस्थिति अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ (सेवा में व्यवधान) मान्य किया गया है. इनमें जशपुर के 15, मनोरा के 14 और दुलदुला के 7 पटवारी शामिल हैं. वहीं पत्थलगांव विकासखंड में भी हड़ताल पर गए पटवारी के खिलाफ ‘नो वर्क, नो पेमेंट’ के साथ सर्विस ब्रेक की कार्रवाई की गई है.

पटवारियों पर सर्विस ब्रेक की कार्रवाई प्रशासन के अनुसार, संबंधित पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से हड़ताल में शामिल होकर अपने शासकीय दायित्वों से अनुपस्थित थे. उन्हें अलग-अलग कार्यालयों से नोटिस और पत्र जारी कर काम पर लौटने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद वे ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए. दुलदुला के पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी जवाब नहीं मिला. इसलिए सर्विस ब्रेक की कार्रवाई की गई है.