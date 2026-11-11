छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल पर साय सरकार का सख्त एक्शन, सर्विस ब्रेक की हुई कार्रवाई
छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने पटवारियों पर तगड़ा एक्शन लिया है. प्रदेश के कई जिलों में सर्विस ब्रेक की कार्रवाई हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2026 at 8:19 PM IST
जशपुरनगर/ बलरामपुर: पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर जशपुर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. हड़ताल में शामिल होकर शासकीय कार्यों से अनुपस्थित रहने वाले जशपुर, मनोरा और दुलदुला विकासखंड के कुल 36 पटवारियों की अनुपस्थिति अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ (सेवा में व्यवधान) मान्य किया गया है. इनमें जशपुर के 15, मनोरा के 14 और दुलदुला के 7 पटवारी शामिल हैं. वहीं पत्थलगांव विकासखंड में भी हड़ताल पर गए पटवारी के खिलाफ ‘नो वर्क, नो पेमेंट’ के साथ सर्विस ब्रेक की कार्रवाई की गई है.
पटवारियों पर सर्विस ब्रेक की कार्रवाई
प्रशासन के अनुसार, संबंधित पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से हड़ताल में शामिल होकर अपने शासकीय दायित्वों से अनुपस्थित थे. उन्हें अलग-अलग कार्यालयों से नोटिस और पत्र जारी कर काम पर लौटने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद वे ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए. दुलदुला के पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी जवाब नहीं मिला. इसलिए सर्विस ब्रेक की कार्रवाई की गई है.
धान खरीदी और किसानों से जुड़े काम प्रभावित
प्रशासन ने कार्रवाई के पीछे राजस्व और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के प्रभावित होने का हवाला दिया है. पटवारियों की हड़ताल से एग्रीस्टैक के तहत किसानों और कृषि भूमि से जुड़े कार्य प्रभावित हुए हैं. इनमे संधारण एवं अद्यतन, खरीफ गिरदावरी, डीसीएस सर्वे, पॉलीगॉन निर्माण और सर्वे जैसे कार्य शामिल हैं. इसके अलावा नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और भूमि अभिलेखों के काम में बाधा आई है. संबंधित पटवारी को 2 नवंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब नहीं मिलने पर 13 अक्टूबर से अनुपस्थिति अवधि के लिए नो वर्क, नो पेमेंट और सर्विस ब्रेक की कार्रवाई की गई.
दुलदुला में कुनकुरी एसडीएम ने शासन के 10 अप्रैल 2006 और 28 अगस्त 2015 के निर्देशों का हवाला देते हुए 13 अक्टूबर से 11 नवंबर 2026 तक की अवधि को कार्य नहीं, वेतन नहीं के आधार पर ब्रेक इन सर्विस माना है. वहीं जशपुर और मनोरा के पटवारियों की हड़ताल अवधि को भी सेवा में व्यवधान मानते हुए वेतन और अन्य सेवा लाभों पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
बलरामपुर में भी हुआ एक्शन
पटवारियों की हड़ताल को लेकर बलरामपुर में भी कार्रवाई हुई है. हड़ताली पटवारियों के अक्टूबर महीने का वेतन रोका गया है और ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है. हड़ताल के दौरान 14 पटवारियों को निलंबित किया गया है, जबकि 128 पटवारियों के विरुद्ध ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है. हड़ताल शुरू होने से पहले 3 पटवारी पहले से निलंबित थे हड़ताल पर गए सभी पटवारियों का अक्टूबर 2026 का वेतन रोक दिया गया है.