ETV Bharat / state

उद्योग, रोजगार और श्रमिक कल्याण पर सरकार का फोकस, ई निविदा से बढ़ा राजस्व, 1823 करोड़ का बजट मंजूर

मंत्री देवांगन ने बताया कि औद्योगिक भूमि के आवंटन को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अब औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन का आवंटन ई-निविदा के माध्यम से किया जा रहा है. इस व्यवस्था से न केवल पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि राज्य के राजस्व में भी 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है.

उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बजट में लगभग 1750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इसमें से 652 करोड़ रुपये उद्योगों को अनुदान के रूप में दिए जाएंगे, जबकि लगभग 700 करोड़ रुपये औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण, भूमि विकास और औद्योगिक अधोसंरचना के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे.

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम और वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग से जुड़ी 1 हजार 823 करोड़ 87 लाख 69 हजार रुपये की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं.

सरकार की नई औद्योगिक नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं. मंत्री ने बताया कि अब तक राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, इनमें स्टील, पावर, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, आईटी, बीपीओ और क्लीन एनर्जी जैसे कई उभरते क्षेत्रों के निवेश शामिल हैं.

एक साल में 951 उद्योग, 45 हजार से ज्यादा रोजगार

मंत्री देवांगन ने सदन को जानकारी दी कि पिछले एक वर्ष में राज्य में 951 नए उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनके जरिए 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है. इन उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में लगभग 45 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. इसके साथ ही बस्तर से सरगुजा तक 23 नए औद्योगिक क्षेत्रों और पार्कों का निर्माण किया जा रहा है.

महिलाओं के लिए कामकाजी हॉस्टल और स्टार्टअप को बढ़ावा

उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से बिलासपुर जिले में दो कामकाजी महिला हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, जिनके लिए बजट में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं मुख्यमंत्री की पहल पर स्टार्टअप मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी किया गया है.

श्रमिकों के लिए बढ़ा बजट और नई पहल

श्रम विभाग के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए वर्ष 2026-27 में 128 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 32.58 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए 31 योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिन पर वर्ष 2025 में 387 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई.

श्रमिकों के बच्चों को उत्कृष्ट स्कूलों में प्रवेश

सरकार ने श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की दिशा में भी पहल की है. वर्तमान में 96 श्रमिकों के बच्चे डीपीएस राजकुमार कॉलेज और कांगेर वैली एकेडमी में निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं. मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अगले वर्ष अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत 200 श्रमिकों के बच्चों को प्रदेश के उत्कृष्ट स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा.

श्रमिक आवास और ई-रिक्शा योजना में बड़ी बढ़ोतरी

सरकार ने श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए श्रमिक आवास योजना की सहायता राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी है. इसी तरह ई-रिक्शा खरीदने के लिए मिलने वाली सहायता राशि भी 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है.

आबकारी राजस्व में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के संबंध में मंत्री देवांगन ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 10,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 10,145 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.35 प्रतिशत ज्यादा है. यह राज्य के कुल कर राजस्व का लगभग 11 प्रतिशत है.

नवा रायपुर में बनेगा आबकारी विभाग का कॉम्पोजिट कार्यालय

प्रशासनिक सुविधा और दक्षता बढ़ाने के लिए नवा रायपुर में आबकारी विभाग का कॉम्पोजिट कार्यालय भवन बनाने का प्रस्ताव है. इसमें आबकारी मुख्यालय के साथ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन, प्रशिक्षण संस्थान और प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी. इसके लिए बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.