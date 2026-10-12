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गन्ना किसानों को तोहफा, नवरात्रि से पहले किसानों को मिलेगी गन्ना बोनस राशि, बढ़े दर पर होगा भुगतान, जारी हुआ निर्देश

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रायपुर: राज्य सरकार ने नवरात्रि के पहले गन्ना किसानों के बडा तोहफा दिया है. इसके तहत पेराई सत्र 2025-26 के दौरान कुल 53,25,120 क्विंटल गन्ने के लिए सरकार ने बोनस की राशि के भुगतान का निर्देश दिया है. सीएम साय के नेतृत्व में हुई समीक्षा में इसका निर्णय लिया गया था. वर्तमान पेराई सत्र के लिए गन्ना किसानों से 425 रुपए के हिसाब से गन्ना खरीदी जाएगी. जबकि पेराई सत्र 2025-26 के किसानों को इसी दर पर भुगतान होगा. जिसके बोनस के भुगतान की राशि साय सरकार ने जारी कर दी है.

किसानों को बंपर बोनस राशि मुख्यमंत्री के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ना बोनस की गणना का आधार 355 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ा दिया है. इसे 425 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया है. इससे किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी. इस निर्णय से पेराई सत्र 2025-26 में भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना राम्हेपुर के किसानों को 24.55 करोड़ बोनस मिलेगा. कुल 14,961 किसानों को यह बोनस राशि मिलेगी.