गन्ना किसानों को तोहफा, नवरात्रि से पहले किसानों को मिलेगी गन्ना बोनस राशि, बढ़े दर पर होगा भुगतान, जारी हुआ निर्देश
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने गन्ना किसानों को बोनस देने का निर्देश जारी कर दिया है. ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 9:50 PM IST
रायपुर: राज्य सरकार ने नवरात्रि के पहले गन्ना किसानों के बडा तोहफा दिया है. इसके तहत पेराई सत्र 2025-26 के दौरान कुल 53,25,120 क्विंटल गन्ने के लिए सरकार ने बोनस की राशि के भुगतान का निर्देश दिया है. सीएम साय के नेतृत्व में हुई समीक्षा में इसका निर्णय लिया गया था. वर्तमान पेराई सत्र के लिए गन्ना किसानों से 425 रुपए के हिसाब से गन्ना खरीदी जाएगी. जबकि पेराई सत्र 2025-26 के किसानों को इसी दर पर भुगतान होगा. जिसके बोनस के भुगतान की राशि साय सरकार ने जारी कर दी है.
किसानों को बंपर बोनस राशि
मुख्यमंत्री के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ना बोनस की गणना का आधार 355 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ा दिया है. इसे 425 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया है. इससे किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी. इस निर्णय से पेराई सत्र 2025-26 में भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना राम्हेपुर के किसानों को 24.55 करोड़ बोनस मिलेगा. कुल 14,961 किसानों को यह बोनस राशि मिलेगी.
पेराई सत्र 2025-26 के लिए बोनस
पेराई सत्र 2025-26 के लिए बोनस गणना में एफआरपी 329.05 रुपए प्रति क्विंटल का आधार लिया गया है. बढ़ी हुई दर के अनुसार 425 रुपए में से एफआरपी घटाने पर किसानों को 95.95 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस मिलेगा. भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में पेराई सत्र 2025-26 के दौरान कुल 25,58,188 क्विंटल गन्ने की पेराई हुई. इस मात्रा पर 95.95 रुपए प्रति क्विंटल की दर से लगभग 24.55 करोड़ रुपए की बोनस राशि बनेगी, जिसका लाभ कारखाने को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को मिलेगा.
नवरात्रि में गन्ना किसानों को सरकार का तोहफा
प्रदेश के चारों सहकारी शक्कर कारखानों में पेराई सत्र 2025-26 के दौरान कुल 53,25,120 क्विंटल गन्ने की पेराई हुई है. इस आधार पर प्रदेश के कुल 31,022 गन्ना विक्रेता किसानों को लगभग 51.09 करोड़ रुपए की बोनस राशि प्राप्त होगी. नवरात्रि से पहले राज्य सरकार के इस निर्णय से गन्ना किसानों में खुशी है. इससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी.
किसानों ने साय सरकार का जताया आभार
बढ़ी हुई बोनस राशि से किसानों को खेती की लागत वहन करने, समय पर कृषि कार्य कराने तथा आगामी फसल की बेहतर तैयारी करने में सहायता मिलेगी. इस निर्णय से कबीरधाम जिले के गन्ना किसानों में खुशी का माहौल है. किसानों ने गन्ना बोनस की गणना का आधार बढ़ाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया है. बढ़ी हुई बोनस राशि से किसानों को खेती की लागत वहन करने और आगामी फसल की तैयारी में आर्थिक सहायता मिलेगी.
प्रदेश में किसानों ने अपनी 11 सूत्री मांगों लेकर हड़ताल की थी जिसके बाद मुख्यमंत्री ने किसानों से बात करके उनकी समस्या के निदान की बात कही थी. सीएम ने कहा था कि गन्ना किसानों से अब गन्ना 425 रुपए के दर से खऱीदा जाएगा. जबकि पेराई सत्र 2025-26 के लिए किसानों से हुए गन्ना खरीद का भुगातन भी इसी दर से होगा. सीएम के एलान के बाद भुगतान को लेकर तारीख निर्धारित नहीं थी. जिस पर विराम लगाते हुए सरकार ने गन्ना किसानों के नवरात्रि के समय में बड़ी सौगात दी है.