साय कैबिनेट के बड़े फैसले, स्क्रैप निपटारे पर MSTC से बढ़ा अनुबंध, सामान्य प्रशासन विभाग के दायरे में आया CGSSC
विष्णुदेव साय कैबिनेट ने स्क्रैप निस्तारण से लेकर कर्मचारी चयन मंडल को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 26, 2026 at 9:40 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी. साय कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं. सरकारी विभागों में जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी निस्तारण के लिए MSTC के साथ तीन साल तक करार बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने की मंजूरी भी दी गई है. डामर की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी को देखते हुए सड़क निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों को सीमित राहत देने का फैसला किया गया है.
स्क्रैप के निपटारे पर हुआ फैसला
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप को लेकर फैसला लिया है. इसके अलावा बेकार की सामग्रियों के व्यवस्थित एवं पारदर्शी निस्तारण के लिए भारत सरकार के उपक्रम MSTC के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि बढ़ाई गई है.यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू है और 31 मई 2026 को समाप्त होने वाला था. MSTC के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर के खरीदार ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकेंगे, जिससे सरकार को बेहतर कीमत मिलने के साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से अलग-अलग विभागों को टेंडर और विज्ञापन प्रक्रिया से राहत मिलेगी, प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत होगी तथा कार्यालय परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन भी बेहतर होगा.
राज्य कर्मचारी चयन मंडल पर बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन किया जाएगा. छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026 लागू होने के बाद पूर्व के छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में हो चुका है. साथ ही पुराने मंडल की सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल में शामिल कर दी गई हैं.सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रियाओं में बेहतर समन्वय और प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित होगा.
सड़क निर्माण कार्यों को रफ्तार देने पर फैसला
कैबिनेट ने सड़क निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले बिटुमिन (डामर) की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए फैसला लिया है. 1 अप्रैल 2026 के बाद बिटुमिन में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया गया है. यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए लागू होगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि राहत केवल बिटुमिन की असाधारण मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए निर्धारित फार्मूले के आधार पर दी जाएगी, जबकि अन्य निर्माण सामग्रियों पर पहले से लागू एस्केलेशन नियम यथावत रहेंगे.
वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण सड़क निर्माण और डामरीकरण कार्य प्रभावित होने की आशंका है. ऐसे में सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों की गति बनाए रखना और जनता को समय पर बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराना है. केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी यह राहत देने का निर्णय लिया है, ताकि निर्माण कार्य बाधित न हो.