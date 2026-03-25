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विष्णुदेव साय की बड़ी सौगात: 5 लाख भूमिहीन परिवारों को 500 करोड़ की मदद, आज खाते में करेंगे ट्रांसफर

इस बड़े राज्यस्तरीय आयोजन का मुख्य केंद्र बलौदाबाजार बना हुआ है. शहर के पंडित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां हजारों हितग्राहियों की उपस्थिति रहने की संभावना है. प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं. मंच, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा, पेयजल और यातायात प्रबंधन जैसे सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सके.

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के लाखों भूमिहीन परिवारों के लिए विष्णु देव साय सरकार आज एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत करीब 5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के खातों में सीधे आर्थिक सहायता राशि डाली जाएगी. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत कुल 4 लाख 95 हजार 965 हितग्राहियों को 495 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में सीएम ट्रांसफर करेंगे. हर हितग्राही को 10 हजार रुपए की सहायता मिलेगी.

इस योजना का सीधा फायदा बलौदाबाजार जिले के हजारों परिवारों को मिलेगा. जिले में कुल 23 हजार 568 हितग्राही इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं. इनके खातों में 23 करोड़ 56 लाख रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जाएगी. यह राशि उन परिवारों के लिए संबल बनेगी जो भूमि विहीन होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हैं और मजदूरी पर निर्भर हैं.

विशेष समुदायों को भी शामिल किया गया

इस योजना में 22 हजार 28 बैगा और गुनिया परिवारों को भी शामिल किया गया है. इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को प्राथमिकता देने की कोशिश की है. इन समुदायों के लिए यह आर्थिक सहायता उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

बलौदाबाजार में सीएम साय देंगे सौगात (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार्यक्रम में कई मंत्री और जनप्रतिनिधि होंगे शामिल

इस अवसर पर राज्य सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. इनमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल प्रमुख हैं. इसके अलावा जांजगीर-चांपा की सांसद कमलेश जांगड़े और राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे.

हितग्राहियों को सामग्री और चेक का वितरण

कार्यक्रम के दौरान केवल राशि अंतरण ही नहीं, बल्कि विभिन्न योजनाओं के तहत सामग्री और चेक का वितरण भी किया जाएगा. करीब 50 हितग्राहियों को मंच से ही लाभान्वित किया जाएगा. इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के 13 समूहों को 15 लाख रुपए के चेक दिए जाएंगे. मछली पालन विभाग द्वारा 6 हितग्राहियों को महाजाल और आइस बॉक्स वितरित किए जाएंगे.इसके अलावा 10 लोगों को स्वामित्व कार्ड और कृषि विभाग की ओर से 4 हितग्राहियों को स्प्रेयर पंप भी दिए जाएंगे.

चार प्रवेश द्वार, व्यवस्थित भीड़ प्रबंधन

कार्यक्रम स्थल पर भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए चार प्रवेश द्वार बनाए गए हैं.

वीवीआईपी प्रवेश के लिए मिनीमाता कॉलेज गेट

आम जनता और हितग्राहियों के लिए नगर पालिका रोड की ओर दो गेट

एक अतिरिक्त प्रवेश द्वार हाई स्कूल परिसर की ओर

इस व्यवस्था से भीड़ को नियंत्रित करने और आवागमन को सुगम बनाने में मदद मिलेगी.

पार्किंग की विशेष व्यवस्था

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी तय की है.

कसडोल क्षेत्र से आने वाले वाहन दशहरा मैदान और नगर भवन में पार्क होंगे

पलारी क्षेत्र के वाहन ऑडिटोरियम और स्कूल परिसर में

भाटापारा और सिमगा क्षेत्र के वाहन एसपी बंगला क्षेत्र और आसपास

लवन क्षेत्र के वाहन तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय और सामुदायिक भवन के पास पार्क किए जाएंगे

इस योजना के तहत पार्किंग व्यवस्था को इस तरह डिजाइन किया गया है कि शहर में यातायात बाधित न हो और कार्यक्रम स्थल तक पहुंच आसान बनी रहे.

प्रशासन की सघन तैयारियां

कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने आयोजन को लेकर हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुरक्षा बलों की तैनाती, ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल सुविधा और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए. सभी व्यवस्थाएं समय से पहले तैयार रहें और मौके पर लगातार निगरानी रखी जाए.