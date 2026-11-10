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नक्सलवाद पर बकवास कर रहे राहुल गांधी, पीएम मोदी का बस्तर में दीपावली मनाना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात-सीएम साय

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है और अब बस्तर के लोग विकास की नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं. जो क्षेत्र नक्सल मुक्त होना चाहता था वह नक्सल मुक्त हुआ है. इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी इच्छा शक्ति और लिए गए निर्णय रहे हैं. इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर में सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है. छत्तीसगढ़ और बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है. अब छत्तीसगढ़ विकास की नई कहानी लिखेगा.

"पीएम मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति से नक्सलवाद का अंत हुआ" मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए काफी गौरव की बात है कि हमने गोवर्धन पूजा पर पूजा अर्चना की है. हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है और अब नई राह पर है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दीपावली हमारे बस्तर में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ मनाई. यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है.