नक्सलवाद पर बकवास कर रहे राहुल गांधी, पीएम मोदी का बस्तर में दीपावली मनाना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात-सीएम साय
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है. ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2026 at 7:22 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है और अब बस्तर के लोग विकास की नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं. जो क्षेत्र नक्सल मुक्त होना चाहता था वह नक्सल मुक्त हुआ है. इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी इच्छा शक्ति और लिए गए निर्णय रहे हैं. इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर में सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है. छत्तीसगढ़ और बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है. अब छत्तीसगढ़ विकास की नई कहानी लिखेगा.
"पीएम मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति से नक्सलवाद का अंत हुआ"
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए काफी गौरव की बात है कि हमने गोवर्धन पूजा पर पूजा अर्चना की है. हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है और अब नई राह पर है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दीपावली हमारे बस्तर में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ मनाई. यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है.
यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही नक्सलवाद समाप्त हुआ. उसके बाद पीएम मोदी ने बस्तर में सुरक्षाबलों के साथ दिवाली मनाई है. यह सौभाग्य की बात है. मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करता हूं. मैं उनको साधुवाद भी देता हूं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं- सीएम साय
बस्तर में दीपावली मनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने बयान दिया है. इस टिप्पणी पर सीएम साय ने पलटवार किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री पर कोई इस तरह की टिप्पणी करता है या फिर राहुल गांधी इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि वह बकवास कर रहे हैं. वह बेकार का प्रलाप कर रहे हैं.
लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं. वह नक्सलवाद से लड़ने की कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाए. नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई उन्हें करनी थी, उन्होंने वह कार्रवाई नहीं की. देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने फैसला लिया कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद समाप्त करेंगे. पीएम मोदी ने मजबूत इच्छाशक्ति की बदौलात नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षाबलों ने बहुत मुस्तैदी से काम किया. यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का अंत हुआ है. मैं बस्तर की जनता को भी धन्यवाद देता हूं. उन लोगों ने भी सुरक्षा एजेंसियों का खूब सहयोग दिया. जिसके कारण बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है. छत्तीसगढ़ के विकास में सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद ही था. अब जब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हुआ है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ विकास की नई राह पर जाएगा.