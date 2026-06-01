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डॉ रमन के तेवर और सीईओ की तकरार, 24 घंटे में सीएम के दो फैसले, एक सस्पेंड तो एक पर सफाई

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बेमेतरा में बदइंतजामी और दुर्ग बहसबाजी कांड पर बयान दिया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Politics Over the Durg and Bemetara Incidents
दुर्ग और बेमेतरा घटना पर सियासत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 1, 2026 at 5:45 PM IST

4 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के भीतर प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर दो बड़े घटनाक्रम सामने आए. एक तरफ बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के कड़े तेवर देखने को मिले, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पूरे मामले में सफाई देनी पड़ी. दूसरी ओर दुर्ग जिले के थनौद गांव में भाजपा कार्यकर्ता से कथित दुर्व्यवहार और तीखी बहस के मामले में जनपद पंचायत सीईओ रूपेश पांडेय पर गाज गिर गई. मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें निलंबित कर दिया गया. 24 घंटे के भीतर सामने आए इन दोनों मामलों ने प्रशासनिक कार्यशैली और जवाबदेही पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

बेमेतरा में अव्यवस्था पर भड़के रमन सिंह

31 मई को बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का गुस्सा खुलकर सामने आया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में उन्होंने कलेक्टर और एसपी को फटकार लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप कार्यक्रम की तैयारी नहीं की गई. रमन सिंह ने यहां तक कहा कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने ऐसी अव्यवस्था पहले कभी नहीं देखी.

सीएम साय का बड़ा बयान (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री ने दी सफाई, बारिश को बताया वजह

रमन सिंह की नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरे घटनाक्रम पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में 23 जोड़ों का विवाह संपन्न होना था, लेकिन अचानक तेज बारिश के कारण सारी व्यवस्थाएं प्रभावित हो गईं. समय कम होने के कारण उनके निर्देश पर कार्यक्रम को पुराने विश्राम गृह के सभा कक्ष में स्थानांतरित किया गया. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच संभागीय आयुक्त द्वारा कराई जाएगी.

थनौद बहस कांड से हुई सरकार की किरकिरी

दूसरी ओर दुर्ग जिले के थनौद गांव में आयोजित सुशासन तिहार के जनसमस्या निवारण शिविर में बहसबाजी ने तूल पकड़ लिया. यहां भाजपा नेता पुराण साहू और जनपद पंचायत सीईओ रूपेश कुमार पांडेय के बीच गांव की समस्याओं को लेकर तीखी बहस हो गई. इस दौरान विधायक ललित चंद्राकर भी मौजूद थे. आरोप है कि शिकायतों पर चर्चा के दौरान सीईओ ने भाजपा कार्यकर्ता से अशिष्ट व्यवहार किया और धमकी भरे अंदाज में जवाब दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरा मुद्दा गरमा गया है.

नोटिस के बाद भी नहीं बच पाए सीईओ

वायरल वीडियो और शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने सीईओ रूपेश पांडेय को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. हालांकि उनके जवाब को संतोषजनक नहीं माना गया. जांच में प्रथम दृष्टया कर्तव्य में लापरवाही और आम नागरिकों के प्रति अनुचित व्यवहार सामने आने के बाद दुर्ग संभाग आयुक्त ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

जनता से दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं- सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि सुशासन में जनता के प्रति जवाबदेही सर्वोपरि है. आम नागरिकों से किसी भी प्रकार का अशिष्ट व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही सीईओ रूपेश पांडेय के निलंबन की कार्रवाई की गई.

24 घंटे में दो घटनाएं, दो फैसले

बीते 24 घंटों में सामने आए इन दोनों मामलों ने सरकार के दो अलग-अलग फैसलों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. एक मामले में मुख्यमंत्री को अव्यवस्थाओं पर सफाई देनी पड़ी और जांच का आश्वासन देना पड़ा, जबकि दूसरे मामले में एक अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया. अब नजर इस बात पर रहेगी कि बेमेतरा मामले की जांच के बाद जिम्मेदारी तय होती है या नहीं.

डॉ रमन सिंह की सार्वजनिक नाराजगी हो या फिर थनौद में सीईओ और भाजपा कार्यकर्ता के बीच विवाद, दोनों घटनाओं ने प्रशासनिक जवाबदेही को कठघरे में खड़ा कर दिया है. फर्क सिर्फ इतना है कि एक मामले में सरकार को सफाई देनी पड़ी, जबकि दूसरे में कार्रवाई का डंडा चला. यही वजह है कि 24 घंटे के भीतर सामने आए ये दोनों घटनाक्रम अब प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं.

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