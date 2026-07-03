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जगन गुर्जर हत्याकांड: आरोपी विष्णु प्रोडक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार, पूछताछ में खुलेंगे राज

सिविल थाने लेकर पहुंची पुलिस: कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या के आरोपी विष्णु सिंह को प्रोडक्शन वारंट के तहत हाई सिक्योरिटी जेल से गिरफ्तार करके पुलिस सिविल लाइन थाने ले आई है. प्रारंभिक पड़ताल में हत्या की वजह को लेकर जो भी बातें सामने आई हैं, उनकी पुष्टि पूछताछ में होगी. मसलन आरोपी विष्णु सिंह ने जगन गुर्जर की हत्या की योजना कब और कैसे बनाई?, हत्या का असली कारण क्या था और क्या हत्या में कोई अन्य सहयोगी भी शामिल था? ये सभी सवाल सिविल लाइन थाना पुलिस विष्णु सिंह से पूछ रही है. फिलहाल आरोपी को थाने के लॉकअप में सुरक्षित रखा गया है.

अजमेर: हाई सिक्योरिटी जेल की कैद में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या के मामले में आरोपी विष्णु सिंह को प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया है. सिविल लाइन थाने में जगन गुर्जर की हत्या का मामला दर्ज हुआ है. जेल में हत्या के कारण के बारे पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. पूछताछ में ही हत्या के असल कारण और राज सामने आ पाएंगे.

पूछताछ में जुटी पुलिस: जगन गुर्जर की हत्या के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट हासिल कर लिया था. शुक्रवार को थाना प्रभारी शंभू सिंह वारंट लेकर हाई सिक्योरिटी जेल पहुंचे. बख्तरबंद वाहन और हथियारबंद जेल कर्मियों की कड़ी सुरक्षा में विष्णु सिंह को थाने लाया गया. अजमेर नॉर्थ के सीओ शिवम शर्मा ने बताया कि आरोपी विष्णु सिंह से पूछताछ की जाएगी. वारदात से लेकर अभी तक जो पुलिस का अनुसंधान चल रहा है, उसमें जो भी तकनीकी साक्ष्य पुलिस को मिले हैं, उसके आधार पर आरोपी विष्णु सिंह से पूछताछ की जाएगी.

पूछताछ में होगा खुलासा: सीओ शिवम शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि जगन गुर्जर विष्णु सिंह की बहन को लेकर गंदी फब्बतियां कसता था. पूछताछ में यह भी क्लियर हो जाएगा. उन्होंने बताया कि आरोपी हाई सिक्योरिटी का कैदी है, लिहाजा उसे सुरक्षा भी जेल नियमों के अनुसार दी जाती है. आरोपी विष्णु सिंह को मारने जैसी धमकी का मामला फिलहाल पुलिस के सामने नहीं आया है. उन्होंने यह भी बताया कि अनुसंधान में आवश्यक होगा तो आरोपी विष्णु सिंह का कोर्ट से पुलिस रिमांड भी मांगा जाएगा.

प्रोडक्शन वारंट पर विष्णु को जेल से ले जाती पुलिस (ETV Bharat Ajmer)

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सोशल मीडिया पर धमकियां: जगन गुर्जर की हत्या के बाद कई लोग सोशल मीडिया पर जगन गुर्जर के समर्थक बनकर आरोपी विष्णु सिंह को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बलजीत गुर्जर के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट पर एक युवक विष्णु सिंह को जान से मारने की धमकी दे रहा है. इसके अलावा जगन गुर्जर को न्याय दिलाने के नाम पर भी कई ऐसे वीडियो है जिसमें दिल्ली हाईवे जाम करने तक की धमकियां दी जा रही है.

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