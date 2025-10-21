ETV Bharat / state

विष्णु के दीया कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, कहा-दिवाली में घर की तरह स्कूल में भी दीप लगाए

स्कूल में बच्चों के साथ दिवाली: दुर्ग स्थित शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला शक्तिनगर में विष्णु के दीया कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें स्कूल के बच्चे, टीचर्स, जनप्रतिनिधि और मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुए. मंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए स्कूल आ पढ़े बर जिनगी ल गढ़े बर थीम को लेकर जीवन में शिक्षा के महत्व को बताया और बच्चों को पढ़ाई करने में प्रेरित किया.

दुर्ग: दीपावली के पावन अवसर पर दुर्ग में विष्णु के दीया कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्कूल में बच्चों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया. बच्चों के साथ दीप जलाकर पटाखे जलाए और दिवाली की खुशियां साझा की.

विष्णु के दीया कार्यक्रम में मंत्री: विष्णु के दीया कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम से प्रेरित है. इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि प्रदेश के मुखिया शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं वे चाहते है कि छत्तीसगढ़ के हर बच्चे में शिक्षा की ज्योत जगाए.

मंत्री की छात्रों और टीचर्स से अपील: मंत्री ने विद्यार्थियों व शिक्षकों से आव्हान किया कि दीपावली पर सभी बच्चे अपने स्कूल में एक दीया जरूर जलाएं. उन्होंने कहा यह दीया केवल उत्सव का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि यह शिक्षा सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का प्रतीक बनेगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सपना है कि छत्तीसगढ़ का हर बच्चा शिक्षा के प्रकाश से रोशन हो और पूरे प्रदेश का नाम गौरव करें. जिस तरह छोटा सा दीपक अंधकार को मिटा सकता है, उसी प्रकार शिक्षा भी जीवन के अज्ञान और कठिनाइयां को दूर कर देती है.

इस अवसर पर महापौर परिषद के सदस्य देव नारायण चंद्राकर, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.