विष्णु देव साय का कोरबा दौरा: स्व. बनवारी लाल अग्रवाल के पगड़ी रस्म में हुए शामिल

कोरबा: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सोमवार को अग्रसेन भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्व. बनवारी लाल अग्रवाल की पगड़ी रस्म कार्यक्रम में शामिल हुए. मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम साय ने कहा कि राज्योत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी भी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं.

स्व. बनवारी लाल अग्रवाल के पगड़ी रस्म में हुए शामिल: देर शाम सीएम साय का हेलिकॉप्टर शहर के सीएसईबी मैदान में उतरा. जिसके बाद वह सड़क मार्ग के जरिए अग्रसेन भवन पहुंचे. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह तुरंत ही वापस अपने गृह ग्राम जशपुर लौट गए.



स्व. बनवारी लाल अग्रवाल के पगड़ी रस्म में हुए शामिल (ETV Bharat)

सीएम ने दी श्रद्धांजलि: सीएम ने स्व. अग्रवाल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. सीएम साय ने स्व. अग्रवाल की धर्मपत्नी पुष्पा अग्रवाल एवं उनके परिवार के लोगों से भेंट कर उन्हें ढाढस बंधाया और अपनी गहरी संवेदना प्रकट की. मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि स्व. बनवारी लाल अग्रवाल का जीवन जनसेवा और समर्पण का प्रतीक था. उन्होंने सदैव कोरबा जिले के विकास और जनता की भलाई के लिए कार्य किया. उनकी सादगी, विनम्रता और सामाजिक संवेदनशीलता हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी.कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे.