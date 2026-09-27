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राहुल गांधी हैं आदतन अपराधी, ईवीएम पर नहीं है भरोसा, तो क्या कांग्रेस के विधायक, सांसद देंगे इस्तीफा- सीएम साय

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर सीएम साय ने पलटवार किया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

CM Vishnu Deo Sai press conference
सीएम विष्णुदेव साय की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2026 at 10:04 PM IST

5 Min Read
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रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर राहुल गांधी के बयानों पर कांग्रेस को घेरा है. साय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं. 24 सितंबर को राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी.

राहुल गांधी को आदतन अपराधी-सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राहुल गांधी आदतन अपराधी है, हमेशा ब्लेम लगते हैं,साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनावी हार के बाद बार-बार संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाती है. उनके मुताबिक कभी चुनाव आयोग, कभी ईवीएम और कभी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जाते हैं. अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो क्या कांग्रेस के सांसद विधायक अपने पद से इस्तीफा देंगे. साय ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने से पहले तथ्यों का सम्मान होना चाहिए.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)

साय ने ECI के संयुक्त बयान का दिया हवाला

मुख्यमंत्री साय ने चुनाव आयुक्तों के संयुक्त बयान का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के भीतर निर्णयों को लेकर सहमति की स्थिति स्पष्ट की गई है. उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कहा कि आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए.

"ईवीएम पर सवाल तो अपने पद छोड़ेंगे क्या"

विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के ईवीएम संबंधी सवालों पर सीधे राजनीतिक सवाल खड़ा किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के निर्वाचित विधायक और सांसद भी इसी चुनावी व्यवस्था के जरिए चुने गए हैं. साय ने सवाल किया कि अगर कांग्रेस को ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर इतना ही अविश्वास है, तो क्या उसके विधायक और सांसद अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं.

जिस डाल पर बैठे हैं, उसी को काट रही कांग्रेस-साय

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति के कारण कांग्रेस स्वयं उसी व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए उसके प्रतिनिधि चुनकर संसद और विधानसभाओं में पहुंचे हैं. साय ने इसे जिस डाल पर बैठे हैं, उसी को काटने जैसा बताया. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी जीत को स्वीकार करना और हार के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, दोनों के बीच अंतर को समझना जरूरी है.

राहुल गांधी के बयानों की लंबी फेहरिस्त का हवाला

साय ने राहुल गांधी के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि समय-समय पर उनके द्वारा चुनावी व्यवस्था, न्यायपालिका, सरकार और अन्य संस्थाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं. साय ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशों में भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे बयानों से देश की संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं.

मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के उन कथित बयानों का जिक्र किया, जिनमें भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और केंद्र सरकार के प्रभाव को लेकर सवाल उठाए गए हैं. साय ने इसे भी देश की संवैधानिक व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करने वाला राजनीतिक रुख बताया.

हर बार आरोप, फिर माफी, साय का राहुल पर तीखा तंज

साय ने राहुल गांधी के पुराने विवादित बयानों और माफी मांगने की घटनाओं का हवाला देते हुए उन पर तीखा हमला किया. उन्होंने राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर बेहद कठोर टिप्पणी की और कहा कि आरोप लगाने के बाद माफी मांगना और फिर उसी तरह के आरोप दोहराना उचित राजनीतिक आचरण नहीं है.

कांग्रेस को देश से मांगनी चाहिए माफी-साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी और कांग्रेस से चुनाव आयोग तथा संवैधानिक संस्थाओं को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर देश से माफी मांगने की मांग की. साय ने कहा कि विपक्ष को सवाल उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर लगाए गए गंभीर आरोपों के पीछे ठोस तथ्य और प्रमाण होने चाहिए.

सवाल अब है बड़ा, आरोप बनाम प्रमाण

राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जबकि चुनाव आयोग और भाजपा की ओर से इन आरोपों का खंडन किया गया है. ऐसे में राजनीतिक टकराव अब सिर्फ राहुल गांधी बनाम भाजपा नहीं रह गया है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची, ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को लेकर व्यापक बहस में बदल गया है.

संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने से पहले तथ्य रखें सामने- साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने बयान के अंत में राहुल गांधी और कांग्रेस से संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने से बाज आने की अपील की. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के साथ-साथ उन सवालों के समर्थन में ठोस तथ्य भी सामने रखे जाने चाहिए.

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