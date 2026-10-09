यूपी राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव में एनडीए की जीत, विपक्ष के झूठे नैरेटिव को मिला करारा जवाब- सीएम साय
उत्तर प्रदेश में भाजपा के 8 राज्यसभा प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन होने पर सीएम साय ने खुशी जाहिर की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 10:45 PM IST
रायपुर: उत्तर प्रदेश में भाजपा के 8 राज्यसभा प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. इसके अलावा उपचुनाव में लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर एनडीए की जीत हुई है. इस जीत पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने इस जीत को लेकर कहा कि देश की जनता का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और सुशासन पर अटूट विश्वास है. इस जीत से विपक्ष के झूठे नैरेटिव, दुष्प्रचार और नकारात्मक राजनीति को जवाब मिल गया है. सभी को जनता ने नकार दिया है.
सुशासन और राष्ट्रहित के साथ जनता खड़ी- सीएम साय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अलग-अलग राज्यों से मिले ये जनादेश स्पष्ट करते हैं कि देश की जनता विकास, सुशासन और राष्ट्रहित की राजनीति के साथ मजबूती से खड़ी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, युवा, महिला सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दिया है. उनके लिए कार्य किया है और देश को विकास की नई गति और नई दिशा दी है. इसी कारण देशवासियों का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निरंतर और मजबूत हुआ है.
देश विकसित भारत के संकल्प पर आगे बढ़ रहा-सीएम साय
सीएम साय ने आगे कहा कि यह सफलता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र का नतीजा है. इस मंत्र पर आगे बढ़ रही बीजेपी और एनडीए की जनकल्याणकारी राजनीति के प्रति जनता के समर्थन की अभिव्यक्ति है. सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है.
जनता ने विपक्ष के झूठे नैरेटिव, दुष्प्रचार और नकारात्मक राजनीति को सिरे से नकार दिया है. इंडी अलायंस और देशविरोधी शक्तियों को जनता ने अपने मत के माध्यम से स्पष्ट संदेश दे दिया है. जनता ने संदेश दिया है कि देश अब भ्रम और नकारात्मकता की राजनीति नहीं, बल्कि विकास, स्थिरता, सुशासन और राष्ट्रहित की राजनीति चाहता है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
सीएम साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति उसके समर्पित कार्यकर्ता और मजबूत संगठन हैं. बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रत्येक कार्यकर्ता जनसेवा और संगठन के प्रति जिस निष्ठा से कार्य कर रहा है, उसी अथक परिश्रम का परिणाम निरंतर मिल रहे जनसमर्थन के रूप में सामने आ रहा है. इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार जताया है.