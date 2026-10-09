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यूपी राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव में एनडीए की जीत, विपक्ष के झूठे नैरेटिव को मिला करारा जवाब- सीएम साय

सीएम विष्णुदेव साय ( ETV BHARAT )

रायपुर: उत्तर प्रदेश में भाजपा के 8 राज्यसभा प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. इसके अलावा उपचुनाव में लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर एनडीए की जीत हुई है. इस जीत पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने इस जीत को लेकर कहा कि देश की जनता का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और सुशासन पर अटूट विश्वास है. इस जीत से विपक्ष के झूठे नैरेटिव, दुष्प्रचार और नकारात्मक राजनीति को जवाब मिल गया है. सभी को जनता ने नकार दिया है.

सुशासन और राष्ट्रहित के साथ जनता खड़ी- सीएम साय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अलग-अलग राज्यों से मिले ये जनादेश स्पष्ट करते हैं कि देश की जनता विकास, सुशासन और राष्ट्रहित की राजनीति के साथ मजबूती से खड़ी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, युवा, महिला सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दिया है. उनके लिए कार्य किया है और देश को विकास की नई गति और नई दिशा दी है. इसी कारण देशवासियों का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निरंतर और मजबूत हुआ है.