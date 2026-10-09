छत्तीसगढ़ में 18 IPS ऑफिसर्स का तबादला, गृह विभाग ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ में कुल 18 IPS का ट्रांसफर किया गया है. इसके साथ ही पुलिस विभाग ने बड़ी सर्जरी हुई है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 6:24 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में 18 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं पुलिस विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है. कई अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय में अहम जिम्मेदारी दी गई है. साय सरकार की तरफ से पुलिस विभाग में यह बड़ा ट्रांसफर हुआ है.
18 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर
⦁ आईपीएस अमन कुमार झा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) जिला बीजापुर से तबादला करके पुलिस अधीक्षक SIA पुलिस मुख्यालय नया रायपुर में पोस्टिंग दी गई है.
⦁ आईपीएस अजय कुमार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) जिला नारायणपुर से ट्रांसफर कर पुलिस अधीक्षक SIB पुलिस मुख्यालय नया रायपुर में पदस्थ किया गया है.
⦁ आईपीएस आकाश राव श्री श्रीमाल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) जिला कांकेर भानुप्रतापपुर से तबादला करके सहायक पुलिस महानिरीक्षक (अ. अ. वि.) पुलिस मुख्यालय नया रायपुर में पोस्टिंग दी गई है.
⦁ आईपीएस आकाश कुमार शुक्ला को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) एसटीएफ बघेरा जिला दुर्ग को तबादला करके सहायक पुलिस महानिरीक्षक (ANTF ) पुलिस मुख्यालय नया रायपुर पोस्टिंग दिया गया है.
⦁ आईपीएस रविंद्र कुमार मीणा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) जिला बीजापुर से तबादला करके पुलिस अधीक्षक (चितफंड एवं महिला विरुद्ध अपराध) पुलिस मुख्यालय नया रायपुर में पोस्टिंग दी गई है.
⦁ आईपीएस मयंक मिश्रा को नगर पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़ से तबादला करके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) जिला सुकमा बनाया गया है.
⦁ आईपीएस वैशाली जैन को नगर पुलिस अधीक्षक जिला राजनांदगांव से ट्रांसफर करके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) जिला जगदलपुर बनाया गया है.
⦁ आईपीएस विशाल कुमार पाठक को नगर पुलिस अधीक्षक दर्री जिला कोरबा से ट्रांसफर करके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) जिला नारायणपुर भेजा गया है.