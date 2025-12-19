ETV Bharat / state

बड़ी खबर: नवा रायपुर अटल नगर बनेगा नया तहसील, 39 गांव शामिल

नवा रायपुर वालों के लिए अच्छी खबर है. अटल नगर को नया तहसील बनाया जा रहा है. इसका प्रस्ताव राजपत्र में प्रकाशित किया गया है

Mahanadi Bhavan Ministry Raipur
महानदी भवन मंत्रालय रायपुर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 19, 2025 at 10:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर जिले के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है. राज्य शासन ने नवा रायपुर अटल नगर को नया तहसील बनाने का प्रस्ताव राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है. यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 13 के तहत लाया गया है, जिसके जरिए तहसील की सीमाओं में परिवर्तन और नई तहसील के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है.

साय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी की

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 19 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित की गई. अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने रायपुर जिले में एक नई तहसील गठित करने और उसकी सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है.

Official Notification From Sai Govt
छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी (ETV BHARAT)

चार तहसीलों से गांव अलग होंगे

नई तहसील नवा रायपुर अटल नगर के गठन के लिए रायपुर, मंदिर हसौद, गोबरा नवापारा और अभनपुर तहसीलों के गांवों को अलग किया जाएगा. प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत इन चारों तहसीलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर नई तहसील बनाई जाएगी.

ऐसा होगा नई तहसील का ढांचा

प्रस्ताव के मुताबिक नई तहसील में कुल 6 राजस्व निरीक्षक मंडल शामिल किए जाएंगे. इनमें पलौद, मंदिर हसौद, केंद्री, तोरला, सेरीखेड़ी और रायपुर-18 (कंदुल) मंडल शामिल हैं. इन मंडलों के पुनर्गठन से राजस्व प्रशासन को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

Sai government notification
साय सरकार की अधिसूचना (ETV BHARAT)

20 पटवारी हल्कों के 39 गांव होंगे शामिल

नई तहसील में 20 पटवारी हल्कों के कुल 39 गांव शामिल किए जाएंगे. इन गांवों के नाम इस प्रकार हैं.

  • पलौद
  • परसदा
  • सेंद्री
  • चिचा
  • बरौदा
  • कयाबांधा
  • नवागांव
  • खपरी
  • कुहेरा
  • राखी
  • कोटनी
  • कोटराभाठा
  • तेंदुल
  • छटौना
  • बेंद्री
  • निमोरा
  • उपरवारा
  • तुता
  • खंडवा
  • भेलवाडीह
  • पचेडा
  • चेरिया
  • पाऊटा
  • बंजारी
  • तेंदुआ
  • कुर्रू
  • नकट्टी
  • टेमरी
  • धरमपुरा
  • बनारसी
  • कंदुल
  • माना

नई तहसील की सीमाओं के बारे में जानकारी

अधिसूचना में नवा रायपुर अटल नगर तहसील की सीमाएं भी स्पष्ट की गई हैं. इसके अनुसार उत्तर दिशा में मंदिर हसौद, दक्षिण में अभनपुर, पूर्व में गोबरा नवापारा और पश्चिम में रायपुर तहसील की सीमाएं होंगी.

60 दिनों तक मांगे गए सुझाव और आपत्तियां

सरकार ने इस प्रस्ताव पर आम जनता और संबंधित पक्षों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को भेज सकता है.

इस बाबत साय सरकार का कहना है कि नई तहसील के गठन से नवा रायपुर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राजस्व से जुड़े कामों के लिए रायपुर या अन्य तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.

बिलासपुर बनेगा युवा प्रतिभाओं का मंच, 23 दिसंबर से राज्य युवा महोत्सव का होगा आगाज

SIR पर छत्तीसगढ़ में सियासी तूफान, 27 लाख नाम कटने पर कांग्रेस का हमला

सुकमा: धान खरीदी में अनियमितता का आरोप, 22 को NH जाम, तोंगपाल से कोंटा तक खरीदी केंद्रों के सामने प्रदर्शन

TAGGED:

NAVA RAIPUR NEW TEHSIL
ATAL NAGAR NEW TEHSIL
छत्तीसगढ़ सरकार
नवा रायपुर अटल नगर तहसील
VISHNU DEO SAI GOVT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.