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छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में बड़ा तबादला, 700 शिक्षकों का ट्रांसफर, 400 नाम रुके

छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से यह सूची तैयार की गई है. विभागीय स्तर पर तैयार की गई प्राथमिक सूची में कुल 1600 शिक्षकों के नाम शामिल किए गए थे. उसके बाद इस लिस्ट में करीब 1 हजार शिक्षकों की संशोधित लिस्ट तैयार की गई. उसके बाद फाइनल परीक्षण किया गया. इस फाइनल परीक्षण में 400 शिक्षकों के नामों को बाहर किया गया. इस तरह कुल 700 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है और इससे जुड़े ट्रांसफर आदेश जारी किए गए हैं.

रायपुर : साय सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ी सर्जरी की है. कुल 700 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है. छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है. उसके बाद ट्रांसफर सूची जारी की गई है. स्थानांतरण के लिए तैयार की गई सूची में व्यापक स्तर पर छंटनी और परीक्षण के बाद अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया है.

किन शिक्षकों का नहीं हुआ तबादला ?

युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षक, एकल शिक्षकीय विद्यालयों में कार्यरत टीचर्स को इस ट्रांसफर से बाहर रखा गया है. ऐसे शिक्षक जिनके स्थानांतरण से विद्यालय शिक्षकविहीन हो सकता था उन्हें भी इस लिस्ट से बाहर रखा गया है. इसके अलावा अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों को इस ट्रांसफर से बाहर रखा गया है.

सूत्रों के अनुसार, स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों एवं विभिन्न स्तरों से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए गए थे. इसके बाद विभागीय स्तर पर प्रत्येक केस की जांच की गई है. प्राथमिक लिस्ट से लेकर अंतिम लिस्ट तक कई स्तरों पर जांच किया गया. उसके बाद करीब 400 नामों को इस लिस्ट से हटाया गया. इस तरह कुल 700 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ.

टीचर्स के ट्रांसफर की वर्तमान प्रक्रिया के बाद अब शिक्षा विभाग में स्थानांतरण को लेकर नई व्यवस्था लागू की जा रही है. विभागीय स्तर पर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था लागू करने को लेकर मंथन जारी है. यदि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होती है तो शिक्षक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से स्वयं स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे. इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने, दस्तावेजों के डिजिटल प्रबंधन, आवेदन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग तथा समयबद्ध निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है. छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग अब अन्य राज्यों में चल रही ट्रांसफर पॉलिसी की अध्ययन कर रही है. स्टडी पूरी होने के बाद शासन स्तर पर फाइनल फैसला लिया जाएगा.