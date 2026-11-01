राज्योत्सव पर छत्तीसगढ़ के मीडियाकर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, साय सरकार लाएगी स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना
साय सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ के पत्रकारों और मीडियाकर्मियों के लिए अच्छी खबर है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 6:16 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के मीडियाकर्मियों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. इसके लिए नई समूह बीमा योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है. खास बात यह है कि योजना को अंतिम रूप देने से पहले सरकार ने मीडियाकर्मियों से सुझाव आमंत्रित किए हैं.
स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा सुरक्षा देने की पहल
छत्तीसगढ़ में कार्यरत मीडियाकर्मियों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन ने पहल की है. इसके तहत छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना–2026 का प्रारूप तैयार किया गया है. इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में कार्यरत मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य और दुर्घटना से जुड़ी बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना है.
योजना के प्रारूप पर 30 नवंबर तक मांगे सुझाव
राज्य शासन ने योजना को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए मीडियाकर्मियों से सुझाव आमंत्रित किए हैं. सुझाव भेजने की प्रक्रिया 1 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है. मीडियाकर्मी 30 नवंबर 2026 तक योजना के प्रारूप और इसके क्रियान्वयन से संबंधित अपने सुझाव शासन तक पहुंचा सकते हैं. इसके लिए एक महीने का समय निर्धारित किया गया है.
ईमेल के जरिए भेज सकेंगे सुझाव
मीडियाकर्मी अपने सुझाव ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके लिए शासन की ओर से chhattisgarhmediakarmi@gmail.com ईमेल आईडी जारी की गई है. पत्रकार और मीडिया कर्मी योजना में जरूरी बदलाव, सुविधाओं और इसके बेहतर क्रियान्वयन को लेकर अपने सुझाव इस ईमेल पर भेज सकते हैं.
जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है योजना का प्रारूप
योजना का विस्तृत प्रारूप छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.dprcg.gov.in पर प्रकाशित किया गया है. मीडियाकर्मी वेबसाइट पर जाकर योजना की शर्तों और प्रावधानों का अध्ययन कर सकते हैं और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने सुझाव भेज सकते हैं.
मीडियाकर्मियों के हित में अहम पहल
छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल प्रदेश के मीडियाकर्मियों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना संबंधी जोखिमों से सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अब मीडियाकर्मियों के सुझावों के आधार पर योजना को और बेहतर बनाने की तैयारी है. ऐसे में प्रदेश के पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के लिए यह सुझाव देने का महत्वपूर्ण अवसर है.