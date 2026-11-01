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राज्योत्सव पर छत्तीसगढ़ के मीडियाकर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, साय सरकार लाएगी स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना

छत्तीसगढ़ की साय सरकार का फैसला ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मीडियाकर्मियों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. इसके लिए नई समूह बीमा योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है. खास बात यह है कि योजना को अंतिम रूप देने से पहले सरकार ने मीडियाकर्मियों से सुझाव आमंत्रित किए हैं.

स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा सुरक्षा देने की पहल छत्तीसगढ़ में कार्यरत मीडियाकर्मियों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन ने पहल की है. इसके तहत छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना–2026 का प्रारूप तैयार किया गया है. इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में कार्यरत मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य और दुर्घटना से जुड़ी बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना है.