छत्तीसगढ़ के विकास में ऐतिहासिक समझौता, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग छत्तीसगढ़ और एसटीपीआई के बीच एमओयू

राज्य शासन के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में उनके सरकारी घर पर STPI के साथ MoU साइन किया. इस मौके पर सीएम विष्णु देव साय ने कहा, छत्तीसगढ़, जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, का लक्ष्य ज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी एक अलग पहचान गढ़ने को तैयार है.

रायपुर: विष्णु देव साय सरकार ने आज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किया. इसके तहत राज्य में एक सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (CoE) और एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट (ESDD) सेंटर बनाया जाएगा.

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, असरदार ई-गवर्नेंस और इन्वेस्टर-फ्रेंडली पॉलिसी के सपोर्ट से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT-इनेबल्ड सर्विसेज़ (ITES) और उभरती टेक्नोलॉजी-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में लीडर बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का मकसद युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और राज्य के अंदर IT और ITES में वर्ल्ड-क्लास मौके देना है.

एमओयू साइन होने के बाद सीएम ने कहा कि CoE चार खास एरिया — आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जंगल और दवा वाले प्रोडक्ट पर आधारित मेड-टेक, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन और स्मार्ट एग्रीकल्चर — में इनोवेशन और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देगा.

छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ESDD सेंटर हर साल लगभग 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप और MSME को प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग की सुविधाएं देकर सपोर्ट करेगा. सीएम ने ये भी बताया कि यह पहल राज्य के अंदर इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, फंडिंग सपोर्ट और एडवांस्ड लैब तक पहुंच देगी, जिससे स्किल्ड युवाओं का बड़े शहरों की ओर पलायन रोकने में मदद मिलेगी और साथ ही लोकल रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा. सीएम ने कहा कि देश भर में 68 सेंटर और 24 सेक्टर-स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर के साथ STPI का अनुभव छत्तीसगढ़ के स्टार्ट-अप और इनोवेशन इकोसिस्टम को काफी मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री ने बताया, यह एग्रीमेंट राज्य की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मील का पत्थर साबित होगा, और छत्तीसगढ़ को डिजिटल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्ट-अप में नेशनल मैप पर एक नई पहचान देगा.