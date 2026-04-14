सम्राट चौधरी चुने गए बिहार बीजेपी विधायक दल के नेता, सीएम साय ने दी बधाई
बिहार में वर्तमान सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है. अब सम्राट चौधरी के सीएम बनने जा रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 14, 2026 at 11:04 PM IST
रायपुर: नीतीश कुमार ने बिहार सीएम पद से इस्तीफा दे दिया. उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई. सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया. तारापुर सीट से विधायक सम्राट चौधरी अब बिहार के सीएम बनेंगे. वे बुधवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे. कर्पूरी ठाकुर के बाद वह बिहार के दूसरे एसे डिप्टी सीएम होंगे जो सीएम पद की शपथ लेंगे. बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी को बधाइयां मिल रही है. छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें बधाई दी है. नीतीश कुमार के बाद अब सम्राट चौधरी बिहार के अगले सीएम होंगे.
सम्राट चौधरी को सीएम साय की बधाई
अपने शुभकामना संदेश में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सुशासन, विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा.
सम्राट चौधरी का व्यापक राजनीतिक अनुभव एवं जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता निश्चित रूप से प्रदेश के समग्र विकास को नई गति प्रदान करेगी. उनके नेतृत्व में बिहार की प्रगति और अधिक सशक्त तथा प्रभावी रूप से आगे बढ़ेगी- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
बिहार सुशासन में आगे बढ़ेगा
सीएम विष्णुदेव साय ने विश्वास जताया कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और लोककल्याण के पथ पर लगातार अग्रसर रहेगा और देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएगा.
सम्राट चौधरी दो बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं. पहली बार 28 जनवरी 2024 को वह डिप्टी सीएम बने, जबकि दूसरी बार विधानसभा चुनाव के बाद 20 नवंबर 2025 में वह डिप्टी सीएम पद पर काबिज हुए.