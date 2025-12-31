साल के अंतिम दिन साय कैबिनेट की बैठक, ‘ईयर एंडर’ से जुड़े फैसलों पर रहेगी सबकी नजर
बैठक में सरकार के साल भर के कार्यों की समीक्षा और नए वर्ष 2026 की प्राथमिकताओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 31, 2025 at 7:28 AM IST
रायपुर: साल 2025 आज अंतिम दिन है. नए साल का आगाज करने के लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं. विष्णु देव साय सरकार भी नए साल का आगाज खास तरीके से करने की तैयारी में है. इसी कड़ी में आज साय कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है. साल के अंतिम दिन होने वाली इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी मिल सकती है.
साल के अंतिम दिन होगी साय कैबिनेट की बैठक
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में होने वाली इस ‘ईयर एंडर कैबिनेट बैठक’ में सरकार के साल भर के कार्यों की समीक्षा के साथ, नए वर्ष 2026 की प्राथमिकताओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है.
2025 की उपलब्धियों और फैसलों की होगी समीक्षा
ईयर एंडर कैबिनेट बैठक में वर्ष 2025 के दौरान लागू की गई योजनाओं, नीतिगत फैसलों और विकास कार्यों की समीक्षा की जा सकती है. सरकार के लिए यह बैठक बीते साल की उपलब्धियों को समेटने और अधूरे एजेंडों को आगे बढ़ाने का अहम मंच बताया जा रहा है. साल 2025 में सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों और उसके फायदों पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है.
साल 2026 की कार्ययोजना पर मंथन
सूत्रों की मानें तो बैठक में वर्ष 2026 के लिए विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा पर भी चर्चा हो सकती है. ईयर एंडर बैठक होने के चलते नए साल के लिए सरकार की दिशा और प्राथमिकताएं स्पष्ट होने की उम्मीद है. बैठक में आने वाले साल में सरकार की क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी और किन जनकल्याणकारी विषयों के साथ सरकार आगे बढ़ेगी इसपर भी चर्चा हो सकती है. कैबिनेट की बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है.
नवा रायपुर मंत्रालय में होगी अहम बैठक
राज्य मंत्रिपरिषद् की यह महत्वपूर्ण बैठक 31 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित होगी. वर्ष 2025 के अंतिम दिन होने वाली इस बैठक से कई अहम निर्णयों की सौगात मिलने की संभावना जताई जा रही है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कई मंचों से ये कह चुके हैं कि ये सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है. सरकार जो भी फैसले लेगी वो जनता के हितों को ध्यान में रखकर लेगी.