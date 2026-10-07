ETV Bharat / state

11 अक्टूबर को साय कैबिनेट की अहम बैठक, धान खरीदी और बाढ़ राहत के फैसले पर मंथन संभव

रायपुर : छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक गतिविधियां तेज होने जा रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर को साय कैबिनेट की अहम बैठक होगी. बैठक दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में आयोजित की जाएगी. माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. सरकार कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा सकती है. खास तौर पर बाढ़ राहत और धान खरीदी से जुड़े विषयों पर सरकार का फोकस रह सकता है. इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है. बैठक दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी. सरकार की ओर से बैठक में शामिल किए जाने वाले विभिन्न प्रस्तावों पर मंत्रियों के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी. बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें प्रदेश के मौजूदा हालात से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार मंथन कर सकती है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)

बाढ़ राहत को लेकर हो सकता है फैसला

बैठक में प्रदेश में बाढ़ और उससे प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है. बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों की स्थिति, प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने और आगे की तैयारियों को लेकर सरकार जरूरी दिशा-निर्देशों पर विचार कर सकती है. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से किए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा और जरूरत के मुताबिक आगे की रणनीति पर भी कैबिनेट में चर्चा संभव है.

धान खरीदी की तैयारियों पर भी नजर

किसानों से जुड़े सबसे अहम मुद्दों में शामिल धान खरीदी को लेकर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है. आगामी धान खरीदी की तैयारियों, व्यवस्थाओं और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सरकार विचार कर सकती है. धान खरीदी को लेकर सरकार की तैयारी क्या होगी, किसानों के हित में किन प्रावधानों को आगे बढ़ाया जाएगा और खरीदी व्यवस्था को किस तरह बेहतर बनाया जाए, इन मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा की संभावना जताई जा रही है.

कई अन्य प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में सरकार के अलग-अलग विभागों से जुड़े प्रस्ताव भी चर्चा के लिए आ सकते हैं. प्रशासनिक मामलों से लेकर प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी मंत्रिपरिषद विचार कर सकती है. बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और कौन से फैसले सरकार की ओर से लिए जाते हैं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी.

11 अक्टूबर को होने वाली यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब सरकार के सामने प्रदेश में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. बाढ़ राहत से लेकर धान खरीदी की तैयारियों तक, कई विषयों पर सरकार को फैसले लेने हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के बाद कई अहम निर्णय सामने आ सकते हैं. अब सबकी नजरें 11 अक्टूबर को होने वाली साय कैबिनेट की बैठक पर टिकी हैं.