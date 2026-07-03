मानसून सत्र से पहले साय कैबिनेट की बड़ी बैठक, धान खरीदी से लेकर नए विधेयकों पर होगा फैसला
विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है. इसमें मानसून सत्र को लेकर विधेयकों पर चर्चा होगी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 3, 2026 at 10:57 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति और किसानों से जुड़े बड़े फैसलों की उलटी गिनती शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 8 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में एक तरफ विधानसभा के मानसून सत्र की रणनीति तय होगी, तो दूसरी तरफ खेती-किसानी और धान खरीदी नीति पर भी सरकार अहम निर्णय ले सकती है. आखिर इस बैठक से क्या-क्या उम्मीदें हैं,
8 जुलाई को होगी साय कैबिनेट की बैठक
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार, 8 जुलाई को सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी. यह बैठक 13 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले हो रही है, इसलिए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
मानसून सत्र की रणनीति पर होगी चर्चा
बैठक में मानसून सत्र के दौरान सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले विधेयकों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी. साथ ही सदन में सरकार की रणनीति, विभिन्न विभागों की तैयारियों और विपक्ष के संभावित मुद्दों पर भी मंथन होने की संभावना है.
किसानों पर रह सकता है फोकस
कैबिनेट बैठक में खेती-किसानी से जुड़े विषय भी प्रमुख एजेंडे में रह सकते हैं. खास तौर पर धान खरीदी नीति, किसानों से जुड़े फैसले और कृषि क्षेत्र के लिए नई घोषणाओं पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में प्रदेश के किसानों की नजर भी इस बैठक पर टिकी हुई है.
कई अहम फैसलों की उम्मीद
मानसून सत्र से पहले होने वाली इस बैठक से प्रशासनिक और विकास कार्यों से जुड़े कई अहम फैसले सामने आ सकते हैं. माना जा रहा है कि सरकार आगामी सत्र के लिए अपना रोडमैप भी इसी बैठक में अंतिम रूप दे सकती है.
13 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा मानसून सत्र से पहले 8 जुलाई की कैबिनेट बैठक सरकार के लिए बेहद अहम मानी जा रही है. अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि किसानों, धान खरीदी और नए विधेयकों को लेकर साय सरकार कौन से बड़े फैसले लेती है ?