गांव, रोजगार और ग्रीन एनर्जी पर साय कैबिनेट का बड़ा दांव, 4 हजार करोड़ की नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मंजूर
साय कैबिनेट में कई अहम फैसले हुए हैं. ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली योजना को मंजूरी मिली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 23, 2026 at 4:45 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई. इस बैठक में ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और हरित ऊर्जा को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए. मंत्रीपरिषद ने जहां ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली नई योजना को मंजूरी दी, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अटल आजीविका समृद्धि हाट का फैसला किया है. इसके अलावा राज्य की पहली व्यापक कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति को भी साय कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
वीबी-जी राम जी योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने "विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़ के प्रारूप को मंजूरी दी है. योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. योजना में केंद्र और राज्य सरकार के व्यय का अनुपात 60:40 रहेगा.
जल संरक्षण से लेकर ग्रामीण अधोसंरचना पर फोकस
नई योजना के तहत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण, आजीविका परिसंपत्तियों के विकास और टिकाऊ रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा. ग्राम पंचायत आधारित विकास, विभागीय योजनाओं के अभिसरण और पीएम गति शक्ति के समन्वय के जरिए गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी. इसके साथ ही डिजिटल तकनीक के उपयोग से पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी.
अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना को मंजूरी
साय कैबिनेट ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से "अटल आजीविका समृद्धि हाट" योजना शुरू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत सृजन केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयां, सेवा केंद्र, विपणन केंद्र और आपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे. हथकरघा, हस्तशिल्प, डेयरी, राइस मिल, कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर और डिजिटल सेवाओं जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा.
गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के बढ़ेंगे अवसर
योजना का उद्देश्य उपलब्ध मशीनरी और अधोसंरचना का बेहतर उपयोग कर स्थानीय उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देना है. इससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे. योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को दी गई है, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नोडल विभाग होगा.
कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी
साय कैबिनेट ने "छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (CG-CBG Policy), 2026" के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत कृषि अवशेष, पशुधन अपशिष्ट, नगरीय ठोस कचरे और अन्य जैविक संसाधनों को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर स्वच्छ ईंधन कम्प्रेस्ड बायोगैस में बदला जाएगा.
कचरे से होगी कमाई, पर्यावरण को भी मिलेगा लाभ
नई नीति से अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी और जैविक उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. अंजोर विजन-2047 के अनुसार राज्य में हर वर्ष लगभग 5 लाख टन कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की क्षमता है. नीति के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
साय सरकार के इन फैसलों को ग्रामीण रोजगार, आत्मनिर्भर गांव और हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. रोजगार गारंटी, ग्रामीण हाट और बायोगैस नीति के जरिए सरकार ने एक साथ विकास, आजीविका और पर्यावरण संरक्षण पर फोकस करने की रणनीति अपनाई है.