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छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से होगी धान खरीदी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल का मिलेगा रेट, साय कैबिनेट का फैसला

रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक में किसानों, बिजली उपभोक्ताओं, शासकीय कर्मचारियों, खिलाड़ियों, उद्योगों और प्रदेश के विकास से जुड़े कुल 19 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सरकार ने 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू करने, किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का फैसला लिया है.

इसके अलावा साय कैबिनेट में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी गई है. अन्य फैसलों में सरकारी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही सड़क, रेल, पर्यटन, खेल, औद्योगिक विकास और सरकारी परिसंपत्तियों के पुनर्विकास को लेकर भी कई अहम फैसले किए गए हैं. आइए जानते हैं कैबिनेट के सभी 19 बड़े निर्णय विस्तार से.