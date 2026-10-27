छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से होगी धान खरीदी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल का मिलेगा रेट, साय कैबिनेट का फैसला
साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर मुहर लगा दी है. 15 नवंबर से धान तिहार की शुरुआत होगी. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 9:16 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक में किसानों, बिजली उपभोक्ताओं, शासकीय कर्मचारियों, खिलाड़ियों, उद्योगों और प्रदेश के विकास से जुड़े कुल 19 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सरकार ने 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू करने, किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का फैसला लिया है.
इसके अलावा साय कैबिनेट में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी गई है. अन्य फैसलों में सरकारी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही सड़क, रेल, पर्यटन, खेल, औद्योगिक विकास और सरकारी परिसंपत्तियों के पुनर्विकास को लेकर भी कई अहम फैसले किए गए हैं. आइए जानते हैं कैबिनेट के सभी 19 बड़े निर्णय विस्तार से.
1. 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल
कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया है. इस साल 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी जाएगी. किसानों की सुविधा के लिए पिछले वर्ष पंजीकृत और एग्रीस्टेक आईडी वाले किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी. एग्रीस्टेक में पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए समिति में अलग से ऋण पुस्तिका लाने की जरूरत भी नहीं होगी. डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से धान खरीदी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा. इस वर्ष 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जाएंगे, जिससे कुल केंद्रों की संख्या 3100 हो जाएगी. इसके साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 और 2025-26 के अतिशेष धान के नीलामी के माध्यम से निपटान संबंधी मंत्रिमंडलीय उपसमिति के निर्णय का भी अनुमोदन किया गया है.
2. एम-ऊर्जा योजना के तहत बिजली बिल में राहत जारी
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान यानी एम-ऊर्जा योजना के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में दी जा रही रियायत जारी रखने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत की पात्रता अवधि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दी गई है. इस फैसले से लगभग 7.25 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को योजना के तहत मिल रही राहत का लाभ लगातार मिलता रहेगा.
3.ठेकेदारों को बिटुमिन की कीमतों में वृद्धि पर राहत
बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में असाधारण वृद्धि को देखते हुए कैबिनेट ने सड़क निर्माण कार्यों के अनुबंधकों को मूल्य राहत देने का निर्णय लिया है. छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत संचालित कार्यों के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक वास्तव में खरीदे और उपयोग किए गए बिटुमिन पर कुल 130.88 करोड़ रुपये की राहत बजट अनुदान के रूप में दी जाएगी. वहीं, राज्य वित्त पोषित सड़क निर्माण, नवीनीकरण और संधारण कार्यों के पात्र अनुबंधों में 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक खरीदे और उपयोग किए गए बिटुमिन पर भी राहत प्रदान की जाएगी. इस पर लगभग 70 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त व्यय का अनुमान है. इस फैसले से लंबित सड़क निर्माण कार्यों को गति देने और निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने में मदद मिलेगी.
4. सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा
कैबिनेट ने प्रदेश के शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी. इलाज के समय अस्पताल में स्वयं पूरा खर्च जमा करने और बाद में प्रतिपूर्ति के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी. पूर्व-अनुमोदन और चिकित्सा दावों की प्रक्रिया ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी. इस निर्णय से विशेष रूप से गंभीर बीमारी और आपातकालीन परिस्थितियों में कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है.
5. मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 को मंजूरी
मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है. यह मिशन वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए संचालित होगा. इसके लिए कुल 500 करोड़ रुपये, यानी प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है. लोक निर्माण विभाग मिशन का नोडल विभाग होगा, जबकि छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा. मिशन के अंतर्गत सड़क नेटवर्क का मास्टर प्लान, जीआईएस आधारित नियोजन, परियोजनाओं की अग्रिम तैयारी, डिजिटल निगरानी, गुणवत्ता परीक्षण और सड़क सुरक्षा ऑडिट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
6. पर्यटन विकास को लेकर फैसला
छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन स्थलों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन को मंजूरी दी गई है. ‘पर्यटन से समृद्धि’ के लक्ष्य के साथ मिशन अगले पांच वर्षों तक संचालित किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है. इसके अंतर्गत पर्यटन स्थलों पर बेहतर अधोसंरचना, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और स्वच्छता विकसित की जाएगी. साथ ही होमस्टे, निजी निवेश और पर्यटन उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाएगा. इससे स्थानीय युवाओं, महिलाओं और स्व-सहायता समूहों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र में पहचान मजबूत होने की उम्मीद है.
7. राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 9 केसों पर फैसला
कैबिनेट ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नौ प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान की है. यह अनुमति 30 सितंबर 2026 को आयोजित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार दी गई है. इन प्रकरणों में आगे की आवश्यक कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी.
8. नगर पंचायत कूंरा का नाम बदला
कैबिनेट ने रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. कुंवरगढ़ छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक गढ़ों में शामिल रहा है और अपने प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक धरोहरों तथा तालाबों के लिए जाना जाता है. समय के साथ इसका नाम कूंरा प्रचलित हो गया था. स्थानीय नागरिक लंबे समय से क्षेत्र को उसकी ऐतिहासिक पहचान कुंवरगढ़ के नाम से पुनः स्थापित करने की मांग कर रहे थे. मंत्रिपरिषद ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है.
9. कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन
राज्य में औद्योगिक निवेश और कोयले के मूल्यवर्धित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी है. इसके तहत 1000 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान किया गया है. इस फैसले का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के विशाल कोयला भंडार का बेहतर उपयोग करना, उससे अधिक मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने को प्रोत्साहित करना और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना है.
10. 295 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना के लिए इक्विटी निवेश को मंजूरी
कैबिनेट ने कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना को लेकर फैसला किया है. इसके त्वरित क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से शत-प्रतिशत इक्विटी निवेश किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. लगभग 295 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की अनुमानित लागत 8000 करोड़ रुपये है. परियोजना में लगभग 2000 करोड़ रुपये की अंशपूंजी प्रस्तावित है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन और रेल मंत्रालय करीब 1000-1000 करोड़ रुपये का योगदान देंगे. राज्य शासन की हिस्सेदारी मिनरल डेवलपमेंट फंड, जिला खनिज न्यास यानी डीएमएफ और राज्य बजट के माध्यम से वहन की जाएगी. इस रेल परियोजना से रेल सुविधा से वंचित क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और उद्योग, पर्यटन, रोजगार तथा कृषि उपज के लिए नए बाजारों तक पहुंच का विस्तार होगा.
11. पुनर्विकास योजना के दूसरे चरण में पांच परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने पुनर्विकास योजना के दूसरे चरण में पांच परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है. इसके अंतर्गत दुर्ग के शासकीय पोल्ट्री फार्म, रामानुजगंज के वेटनरी हॉस्पिटल परिसर, जशपुर में पुलिस लाइन एवं रणजीता स्टेडियम के पीछे की भूमि, सक्ती के बुधवारी बाजार तथा धमतरी के रुद्री चौक की शासकीय भूमि और जर्जर परिसंपत्तियों का सुनियोजित पुनर्विकास किया जाएगा. इन परियोजनाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से क्रियान्वित किया जाएगा. इससे सरकारी जमीन का बेहतर उपयोग, नई शासकीय परिसंपत्तियों का निर्माण, राजस्व में वृद्धि और रोजगार के नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य है.
12. राजनांदगांव में केंद्रीय भंडारण निगम को 10 एकड़ जमीन
राजनांदगांव जिले में भंडारण सुविधाओं के विस्तार के लिए कैबिनेट ने ग्राम खपरीकला में केंद्रीय भंडारण निगम यानी सीडब्ल्यूसी को 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. भूमि का आवंटन निर्धारित गाइडलाइन दर के अनुसार बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत ब्याज, वार्षिक भू-भाटक तथा निर्धारित अधोसंरचना एवं पर्यावरण उपकर लेकर किया जाएगा. इस फैसले से जिले में भंडारण अधोसंरचना का विस्तार होगा और कृषि उपज सहित अन्य वस्तुओं के सुरक्षित भंडारण की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
13. सोमनी में 400 करोड़ रुपये की मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग परियोजना
राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी में मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित करने को लेकर फैसला हुआ है. इसके लिए कैबिनेट ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के माध्यम के जरिए भूमि आवंटित करने का फैसला किया है. इसके तहत कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को राजगामी संपदा की 31.55 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस परियोजना में लगभग 400 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. इसके तहत किसानों से सीधे फल उपज खरीदने की व्यवस्था विकसित की जाएगी. परियोजना से 1000 से अधिक प्रत्यक्ष और 5000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है. इससे फल उत्पादक किसानों को प्रसंस्करण, विपणन और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
14. सुशासन एवं अभिसरण विभाग में तीन नए पदों का सृजन
कैबिनेट ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए तीन नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है. इनमें आयुक्त या संचालक का एक पद, अपर संचालक का एक पद तथा अपर संचालक स्तर के विशेषज्ञ का एक पद शामिल है. इन पदों से विभाग को बेहतर प्रशासनिक नेतृत्व, समन्वय और पर्यवेक्षण उपलब्ध होगा. साथ ही लोक प्रशासन और विधि संबंधी विषयों में विशेषज्ञता बढ़ेगी, जिससे सुशासन से जुड़ी नीतिगत एवं सुधारात्मक पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन को गति मिलने की उम्मीद है.
15. वन विभाग को लेकर फैसला
मंत्रिमंडल ने वन मुख्यालय यानी विभागाध्यक्ष कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक अस्थायी पद एक वर्ष के लिए सृजित करने की स्वीकृति दी है. यह पद पे-लेवल-16 का होगा. इसके माध्यम से पीएम गति-शक्ति, प्रगति और परिवेश पोर्टल से संबंधित कार्यों के त्वरित निष्पादन, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और पर्यवेक्षण में मदद मिलेगी.
16. दिवंगत डॉ. राकेश मोहन चंदोला के परिवार को पेंशन संबंधी राहत
कैबिनेट ने स्वर्गीय डॉ. राकेश मोहन चंदोला, सह प्राध्यापक, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर की 19 अक्टूबर 1987 से 7 जनवरी 2022 तक की सेवा को परिवार पेंशन के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा मानने का निर्णय लिया है. इसके आधार पर उनके पात्र परिवारजनों को परिवार पेंशन, एरियर्स और नियमानुसार ब्याज के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस फैसले से संबंधित परिवार को पेंशन संबंधी लाभ उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा.
17. मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के प्रारूप को मंजूरी दी गई है. वर्ष 2026-27 में इस मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. विद्यालयों और चयन शिविरों के माध्यम से टैलेंट हंट तथा मुख्यमंत्री ट्रॉफी आयोजित कर प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी. इसके बाद खिलाड़ियों को फीडर सेंटरों, राज्य खेल अकादमियों और उच्च प्रदर्शन केंद्रों में प्रशिक्षण, विशेषज्ञ कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस और प्रदर्शन विश्लेषण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. प्रथम चरण में अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और जशपुर में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे. दस प्रमुख खेल विधाओं में खिलाड़ियों को लक्षित सहायता और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा.
18. औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है. इस संशोधन का उद्देश्य औद्योगिक भूमि के उपयोग को सरल बनाना, भूखंडों की उपलब्धता बढ़ाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करना है. इससे औद्योगिक भूमि और भवनों से जुड़े विवादों में कमी लाने, रिक्त अथवा अतिरिक्त भूमि का उत्पादक उपयोग करने तथा पारदर्शी ई-नीलामी के माध्यम से भूमि आवंटन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
19. कृषक उन्नति योजना में संशोधन
कैबिनेट ने खरीफ 2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन संबंधी कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके तहत किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी. साथ ही धान फसल पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. सरकार के अनुसार इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रीकरण और नई कृषि तकनीकों में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ किसानों की आय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार का लक्ष्य रखा गया है.
ये थे छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए 19 महत्वपूर्ण फैसले
इन फैसलों में किसानों के लिए धान खरीदी और कृषि सहायता, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा और अन्य फैसले शामिल हैं.