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कुर्मी समाज के महाधिवेशन में CM साय की बड़ी घोषणाएं, छाती को नगर पंचायत बनाने का आश्वासन

धमतरी जिले के छाती गांव में 55वें केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन, मुख्यमंत्री साय ने सड़क और हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण समेत कई ऐलान किए

CM Sai in Dhamtari
कुर्मी समाज के महाधिवेशन में CM साय की बड़ी घोषणाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 7, 2026 at 9:08 PM IST

3 Min Read
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धमतरी. जिले में चंद्रनाहू (चंद्राकर) कुर्मी-क्षत्रिय समाज के 55वें केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया. ग्राम छाती स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में हुए इस आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने समाज की एकता, शिक्षा और संगठन की सराहना करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं.

समाज की एकता और योगदान की सराहना

मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठित और जागरूक समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव होता है. उन्होंने कहा कि चंद्रनाहू कुर्मी-क्षत्रिय समाज का गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराएं और सामाजिक मूल्यों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. समाज ने कृषि, शिक्षा, प्रशासन, राजनीति और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं.

सीएम साय का धमतरी दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह समाज देश को छत्रपति शिवाजी महाराज और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महान व्यक्तित्व दे चुका है, जिनके आदर्श आज भी प्रेरणास्रोत हैं.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

महाधिवेशन के दौरान मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं

  • छाती से झुरानवागांव तक सड़क निर्माण
  • ग्राम छाती में नए हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का निर्माण
  • नवा रायपुर में कुर्मी-क्षत्रिय समाज के सामाजिक भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराना
  • ग्राम छाती को भविष्य में नगर पंचायत का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन
CM Sai in Dhamtari
छाती को नगर पंचायत बनाने का आश्वासन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महाधिवेशन को बताया समाज के विकास का मंच

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे महाधिवेशन केवल सामाजिक आयोजन नहीं होते, बल्कि समाज को नई दिशा देने और भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन तय करने का महत्वपूर्ण मंच होते हैं. उन्होंने कहा कि विचार-विमर्श और सामूहिक प्रयासों से सामाजिक एकता और अधिक मजबूत होती है.

प्रतिभाओं का सम्मान

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अद्भुत श्री तुलसी चरितायणम पुस्तक का विमोचन किया. कार्यक्रम में प्रशासनिक सेवा, शिक्षा, खेल, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मान की संस्कृति समाज में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता को बढ़ावा देती है तथा युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है.

CM Sai in Dhamtari
मुख्यमंत्री साय ने सड़क और हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण समेत कई ऐलान किए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षा और युवाओं को दिया संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा ही विकास का मूल मंत्र है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार होती है. उन्होंने युवाओं से ज्ञान, कौशल और संस्कारों के बल पर प्रदेश और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.

उद्यमियों को नई औद्योगिक नीति का लाभ उठाने की अपील

मुख्यमंत्री ने समाज के उद्यमियों और व्यवसायियों से राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति का अध्ययन करने और उसका लाभ उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योग और निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

CM Sai in Dhamtari
धमतरी जिले के छाती गांव में 55वें केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यक्रम में अजय चंद्राकर, ललित चंद्राकर, विनोद चंद्राकर, पूनम चंद्राकर, मोतिराम चंद्रवंशी सहित समाज के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे. चंद्रनाहू कुर्मी-क्षत्रिय समाज के 55वें केंद्रीय महाधिवेशन में समाज की एकता, शिक्षा, सामाजिक विकास और क्षेत्रीय प्रगति पर व्यापक चर्चा हुई.

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